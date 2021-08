"Böyle bir kredi anlaşması yok"

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 30 Ekim'de meydana gelen ve İzmir'de sarılması zor yaralar açan depremin ardından işleyen süreç hakkında düzenlediği basın toplantısında bilgiler verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan onay beklediğini iddia ettiği 330 milyon dolarlık kredi hakkında konuşan Nasır, "Sözleşmesi imzalanmış böyle bir kredi yok. Dünya Bankası ile kredi sözleşmesi imzalandı diyerek yalan söylenmesini anlayabilmek mümkün değil. Zaten bir belediyenin hazine garantili bir kredi alarak kafasına göre kullanması diye bir uygulama yoktur" dedi.





EPEY YOL ALDIK

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, deprem gerçeği ve İzmir'de kentsel dönüşüm konularını ele aldığı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 30 Ekim 2020 tarihinde merkez üssü Sisam Adası olan 6,9 büyüklüğündeki depremin İzmir'de yarattığı etkiye dikkat çeken Nasır, depremde hasar alan konutların yapım sürecine ve İzmir'in yapı stokuna ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Ekibiyle beraber 3 yılda epey yol aldığını söyleyen Nasır, "Bugün yıllardır önemine dikkat çektiğim ve hem sivil toplum kuruluşu başkanı olarak bir sorunu 30 Ekim'de İzmirliler olarak yaşadık. Bugünkü toplantıda size geçmişi biraz hatırlatacağım ve bu konuda ne çalışmalar yaptığımı paylaşacağım" diye konuştu.

DERNEK KURULDU

10 Temmuz 2020 tarihinde TBMM'deki özel gündemli konuşmasına ilişkin görüntüleri basın mensupları ile paylaşan Nasır, TBMM meclis konuşmasından sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü ve İzmir'in deprem önceliği ve yapı stoku hakkında kendisine bilgi aktardığını kaydetti. İzmir'de bir algı yaratıldığını, kurulan derneklerle kentsel dönüşümlerin engellendiğini belirten Nasır, İzmir'in yapı stokuna ilişkin bilgilendirmelerin Bakan Kurum'a aktardığını söyledi.

YAPI STOKUMUZ ÇOK KÖTÜ DURUMDA!



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasasına karşı olduğunu, bu yasa kapsamında hiçbir kentsel dönüşüm çalışması yapmadığını, İzmir için neler yapabileceğiyle ilgili görüşme sonucunda İzmir için bir kentsel dönüşüm stratejik eylem planı hazırlaması kararı alındığını belirten Nasır; "Ben ilçe belediye başkanlarımızı gelip dolaşmaya başladım ve bir İzmir modeli yaratabilmek için kendilerine Ankara'da aldığımız kararı ileterek, önümüzdeki süreçte bu modelin oluşturulmasına yönelik bir çalışma yapacağımızı paylaştım. 30 Ekim günü maalesef felaketi yaşadık. Zaten yapı stoku iyi olmayan İzmir bir de deprem eklenince şu anki yapı stokumuz çok daha riskli bir duruma geldi. İzmir'in yıllardır ifade ettiğim plansızlığıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.100 binlik planlar 2014 yılında yapılmış ama büyükşehir itiraz ederek iptal ettirmişti. 2018 yılında Büyükşehir'in önerdiği planların değerlendirilmesi gerekiyordu. Bizzat o planlarla ilgilenerek ben de çaba gösterdim ve onaylattık. 2 plan arasında rezerv ve genişleme alanları vardı, Büyükşehir'in planlarında onlar daraltıldı. Her şeye rağmen biz İzmir plansız kalmasın diyerek o planları onaylattık." Dedi. 1/100 binlik planların yapılması için ilgilendiğini ve İzmir'in plan sorununu çözdükten sonra, 2012 yılından beri imar yönetmeliği olmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imar yönetmeliğinin de yapılması yönünde gerekli çaba ile yönetmeliğin onaylandığını vurgulayan Nasır, bu konuda destek veren İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'e de teşekkür etti.

BAKANLIĞIN KUCAĞINDA PATLASIN

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bürokratlarının hazırlanan yönetmelikteki sıkıntılar adına, "Atın bunu bakanlığın kucağında patlasın" dediklerini belirterek "Sayın Tunç Bey'e durum aktarıldı ve bürokratların anlayışını söyledim. Tekrar geri çektiler, tekrar düzenlendi... Bakanlıktan mail gönderdik ve en sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imar yönetmeliğini çıkardık" dedi.

BÜYÜKŞEHİR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI



Toplantıda, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporundan da önemli bölümler aktaran Nasır, kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüm finansmanının giderek önem kazandığına dikkat çekti. Nasır, "Artık belediyenin elini taşının altına koyması gerekiyor. Bu konuda etken rol oynaması gerekiyor" dedi.

İZMİR'DE EN BÜYÜK BEKLENTİ KENTSEL DÖNÜŞÜM



Deprem araştırma komisyonunun nihai raporunun 2 hafta önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sunulduğunu söyleyen Nasır, "İzmir'den 3 vekilimiz vardı. Rapor dört bölümden oluştu. Türkiye'nin depremselliği ile hukuki ve kurumsal yapılanması, deprem risk ve zararlarını azaltma çalışmaları, Deprem risk ve zararlarının azaltılmasına ilişkin öncelikler, sonuç ve önerilerden oluştu. İki başlık önemli şekilde ortaya çıktı. Depremi yaşamış İzmir'de en büyük beklenti, kentsel dönüşüm ama finansman sıkıntısı var" dedi ve

ÜLKE GENELİNDE DÖNÜŞÜM FONU OLUŞTURULMALI



Nasır, Planlamanın evrensel planlama kriterlerine uyarak çağın gerekleri doğrultusunda ada bazında emsal artışları sağlanarak yapılması ile sorunun kesin çözüm olduğunu, bunun da 8- 12 ay içinde yaklaşık 30 milyon bütçe ile yapılabileceğini de ifade etti. Nasır, zaman kaybedilmesi halinde büyük acılar yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

KAYBEDECEK ZAMAN KALMADI



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 ilçeyi bölgesiyle birlikte bütüncül olarak planlamasının yaşamsal bir zorunluluk ve kente karşı sorumluluk olduğunu hatırlatan Necip Nasır. "Plan tadilatları da planlama kriterleri çağın gerekleri doğrultusunda ada bazında emsal artışları sağlanarak yapılmalıdır. 30 Ekim'de yaşanan deprem beklenen asıl İzmir depremi değildir. Allah korusun, İzmir'deki faal 13 fay hatlarında meydana gelecek bir depremin sonuçlarının vebali ile birlikte ihmal edenlerin de kendilerinin de İzmir'de yaşadığını dikkate almalılar. Bu konu siyaset üstü olarak elbirliğiyle hızlı bir şekilde çözülmelidir. Emsal artışıyla ada bazında plan tadilatıyla yapılacak düzenlemede bütün dinamikler hareketlenir ve kentsel dönüşüm hızlanır. Hükümetimiz yeni finans modelleri ile ucuz kredi imkanı yaratması için gerekli çalışmalarını sürdürmektedir. Çözüm bu çok basit; bakanlığa, devlete yük etmeye hiç gerek yok ancak hep birlikte hareket edilmelidir" ifadelerini kullandı.

İZMİR İÇİN DEPREM KREDİSİ ANLAŞMASI YOK



Nasır, Cumhuriyet Halk Partililer tarafından İzmir için alındığı iddia edilen 330-340 milyon dolarlık kredinin Cumhurbaşkanı'nca onaylanmadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in krediye ilişkin sarf ettiği sözlerin görüntülerini basın mensuplarıyla paylaşan Nasır; "Depremzedeler derneğinde gündeme gelen, Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Sn. Tunç Soyer'in Dünya Bankası ile kredi sözleşmesi imzalandığını ancak Cumhurbaşkanı'nın onaylamadığına ilişkin iddialar var. Ben konuyla ilgili TBMM'de 14 Temmuz'da soru önergesi verdim. Soru önergesinin basına yansımasıyla, Dünya Bankası Ülke Direktörü Auguste Tano Kouamen 15 Temmuz'da, 'İzmir Depremi sonrası Yeşil, Dayanıklı ve Kapsayıcı Acil Yeniden İnşa Projesi için henüz bir kredi anlaşması imzalanmamıştır' şeklinde açıklama yaptı. Yıllardır kentsel dönüşümde hiçbir çaba harcamayan sadece günü kurtarmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de deprem yaşanınca, sonucu belli olmayan, palyatif bir çözümle plan notları ile depremzedeleri ve kentsel dönüşüm için çözüm arayışında olan vatandaşları oyalıyor. Genel Başkanlarına bile krediyle ilgili yanlış açıklamalar yaptırarak vatandaşın duyguları üzerinden siyaset yapmanın çabası içindedirler. Trafik sıkışıklığının giderilmesi için, köprülü kavşakların yapılması ve Yeşildere yolunun genişletilmesi işini de 330 milyon dolarlık krediye dayandıran İzmir Büyükşehir Belediyesinin, hiçbir şey yapmamak için asılsız söylemlerde bulunduğu da açık şekilde anlaşılıyor.

HER ŞEYİN BİR KURALI VAR!



Dünya Bankası ile kredi sözleşmesi imzalandı diyerek yalan söylenmesini anlayabilmek mümkün değil, Zaten bir belediyenin hazine garantili bir kredi alarak kafasına göre kullanması diye bir uygulama yoktur. Ben 330 milyona devleti dolandıracağım diye bir uygulamanın olması mümkün değil. Burada bir siyasi alan açarak kentsel dönüşümü ertelemek doğru değil. Altyapı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün Dünya Bankasından 4 yıldır kredi talebi olduğu ancak henüz sonuçlanmadığını biliyoruz. Sonuçlansa bile gelecek krediyle ilgili amacına uygun şekilde illere göre Bakanlıkça kontrollü şekilde kullanılır. Tunç Bey'in özel ilişkileriyle görüşmeleri olabilir. İlk önce bakanlığı aradım, önerge vermeden önce var mı böyle bir şey dedim. En son İlbank genel müdürüyle görüştüm, beni aradılar bir görüşme yaptık ama konu bizimle ilgili değil dediler. Levent Gülgen orada, sorun böyle bir sözleşme var mıymış… Tunç Bey kredi alacağım dediyse, Cumhurbaşkanı da al demiş ama her şeyin bir kuralı var. Bizim artık İzmir oylamamamız gerekiyor. Eğer oylarsak oluşacak bir gerçek İzmir depreminde oluşacak şeylerin vebalini öderler. İzmir hiç iyi değil. Depremde ruhsatlı binalarımız sıkıntılı duruma geldi. İnşaat mühendisi olarak rahatsızlık duyuyorum. Çalıştay yapacaktık, 117 can yitince yapabildik… Böyle sürerse çok büyük acılar yaşarız. Tunç Bey'e sesleniyorum, her şey ortada; bütüncül tüm ilçeleri plansın. Biz de milletvekilleri olarak neler yapabiliriz çalışalım." Diye konuştu