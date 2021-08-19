Büyük deprem dönüşümünde durmak yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter mesajında şu ifadeler yer aldı: 2012'de başlatılan Büyük Deprem Dönüşümü hareketini Türkiye'nin dört yanında hız kesmeden sürdürüyoruz. Depreme dayanıklı konut stokunu sürekli artırdık. 81 il 922 ilçede 300 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Bu konutların 100 bini İstanbul
'da yer aldı ve yatırım değeri 90 milyar lirayı buldu. Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla hem şehirlerimize nefes aldırıyor hem olası afetlerde kullanılacak toplanma alanlarını oluşturuyoruz. Bugüne kadar 2.5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konutu tamamladık. 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. TOKİ konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik. 150 bin sosyal konutun çalışmaları devam ediyor. Depremlerden ve selden zarar gören Elazığ
'da 24 bin 83, Malatya
'da 6 bin 262, İzmir
'de 5 bin 93, Giresun
'da 619, Rize
'de 378 konut inşa ediyoruz. Elazığ, Malatya, Bingöl
, Giresun, Manisa
, Van
, Adıyaman
, Erzurum, Çanakkale, Afyon, İzmir, Diyarbakır
, Tunceli
, Erzincan, Rize ve Antalya'da afetten etkilenen bölgelerde 9 bin 478 köy evi yapıyoruz.
HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON KONUT
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 775 bin 339 konut ve işyeri yenileniyor. Bakanlık bilgilerine göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki alanlarda, "riskli alan", "rezerv yapı alanı", "kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı", "yenileme alanı" ve "riskli yapılar" belirleniyor. Bu kapsamda Bakanlık, 59 ilde 275 adet 13 bin 500 hektar büyüklüğünde "riskli alan", 57 ilde 51 bin 479 hektar "rezerv yapı alanı", 37 ilde 172 adet 17 bin 604 hektar büyüklüğünde "kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı", 11 ilde 16 adet 595 hektar büyüklüğünde "yenileme alanı" olarak belirlenen, 301 rezerv yapı alanında çalışmalarını sürdürüyor. Riskli alan ve rezerv yapı alanlarında yer alan yaklaşık 617 bin bağımsız birim ile ülke genelinde 775 bin 339 konut ve işyeri, riskli yapı statüsünde yenileniyor. Hedef, 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak.
ARTIK DEPREMDEN KORKMADAN GÜVENLE EVİMİZDE OTURUYORUZ'
EVLER GERÇEKTEN GÜZEL:
(Elazığ Abdullahpaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse): Bir ay sonra inşallah 4. etabımızda da evler teslim edilecek. Evler gerçekten güzel. Sosyal donatı, yeşil alanları, parkları, dizaynı ve sağlamlığı hakikaten güzel.
DUVARLARINA HİLTİ BİLE ZOR GİRİYOR:
(Recai Dikbaş) Evler çok sağlam. Çok güvenilir, rahatız. Bir şikayetimiz yok. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Hiç depremleri hissetmiyoruz. Burada yetkililerin söylediğine göre, 7.5 büyüklüğünde bile dayanıklı. Ben kaynakçıyım. Birkaç işim vardı. Hilti ile duvarı zor deldim. O kadar sağlam. Devletimiz başından beri vatandaşına sahip çıktı. Şu anda Karadeniz'de vatandaşın yanında. Burada da her daim yanımızdaydı. Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun.
DEPREM OLSA YERİMDEN BİLE KALKMAM:
(Akide Dikbaş) Daha önceki evim eskiydi. Eski evlerde temizlik yapardık belli olmazdı. Ama şimdi Allah devletimizden razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Evlerimiz çok güzel olmuş, çok memnunuz. Bize dört dörtlük evleri yaptı ve teslim etti. Güvenilir evler. Deprem olsa yerimden bile kalkmam.