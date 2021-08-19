CHP’li İmamoğlu’na protesto şoku! Adalılar çöp krizine isyan etti

ADANIN TEMİZLİĞİ 4 KİŞİYE EMANET!



Bir Adalar sakini sıkıntısını İmamoğlu'na şu sözlerle aktardı;

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Çöp yığınlarıyla ilgili sıkıntımı görevliye söylediğimde "Biz dörk kişiyiz" dedi. Ben size sadece soruyorum; bu kadar adayı dört kişi temizleyebilir mi? Sizden bunu rica ediyorum, bu konuyla ilgilenin. Ben yetkililere mailimi de atacağım.

SİZ GELECEĞİNİZ İÇİN TEMİZLİK YAPTILAR



Adayı dolaşıp fotoğraflayacağım. hani dediniz ya 'Ben dolaştım' diye. Siz geleceğiniz zaman temizlendi herhalde. Ama ben bu adada yaşıyorum ve adanın temizliği 4 kişi ve koca ada... Artık siz düşünün.