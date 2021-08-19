Giriş Tarihi: 19.8.2021

Haftada 5 yalan servis ediyorlar Eda IŞIK

CHP, İYİ Parti, HDP kaynaklı hesaplar her güne bir yalan sığdırıyor. AK Parti ise oluşturduğu birimle muhalefetin algı operasyonunu tek tek çürütüyor. İşte haftaya damgasını vuran o yalanlardan bazıları