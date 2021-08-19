İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim her gün devam ediyor. İstanbul Valililği tarafından yapılan açıklamaya göre ise sadece 18 Agustos günü yapılan denetimlerde 239'u Afganistan uyruklu toplam 506 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

Afganistan'da Taliban'ın Kabile girmesiyle başlayan göçmen yoğunluğu nedeniyle istanbul'da da tedbirler arttırıldı. İstanbul genelinde yapılan kontrollerde her gün yüzlerce düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edilerek ülkelerine gönderiliyor.

İstanbul'da göçmenlere göz açtırılmıyor | Video

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada İstanbul'da artan göçmen yoğunluğu ile ilgili denetimlerin sıklaştırıldığı kaydedildi. İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada "18 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 239'u Afgan, 267 farklı uyruklu olmak üzere 506 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek.