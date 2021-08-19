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Giriş Tarihi: 19.8.2021 14:11

İzmir'in Homa Dalyanı'nı kurtaran karar için Erdoğan'a teşekkür etti

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İzmir’in Homa Dalyanı’nı kurtaran karar için Erdoğan’a teşekkür etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı kararı ile İzmir'in Homa Dalyanı'nın 'Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' olarak ilan edilmesi sonrasında sosyal medyadan açıklama yaptı. Dağ, "İzmir'imizin doğasını korumaya yönelik bu kararından ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı kararı ile İzmir'in Homa Dalyanı, yaban hayatı geliştirme sahası ilan edildi. Resmi gazetede 19 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı kararında kararla ilgili şu ifadeler kullanıldı: İzmir ili, Çiğli ve Menemen ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile koordinat listesinde sınırları belirtilen alanın 'Homa Dalyanı Yaban hayatı Geliştirme Sahası' olarak belirlenmesine, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 4. Maddesi gereğince karar verilmiştir.

DAĞ, TEŞEKKÜR ETTİ

İzmir'in Homa Dalyanı'nın 'Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' olarak ilan edilmesi sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Dağ şunları söyledi: İzmir'imizin önemli doğal alanlarından Homa Dalyanı'nı olası tehlikelerden koruyoruz. Cumhurbaşkanı kararı ile Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edildi. İzmir'imizin doğasını korumaya yönelik bu kararından ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

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İzmir'in Homa Dalyanı'nı kurtaran karar için Erdoğan'a teşekkür etti
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