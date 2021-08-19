Kabine Toplantısı kararları ne oldu? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları 19 Ağustos

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Kabine Toplantısının bir diğer sıcak gündem maddesi eylül ayında eğitime başlayacak okullar olacak. Aşılama hızla artarken, yeni varyantlar ve rehavet ile vakalar yeniden 20 binler seviyesine dayandı. Bu da, 'Yüz yüze eğitim olacak mı?' sorusunu beraberinde getirdi.

Ziya Selçuk'tan görevi devralan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacağı Kabine Toplantısında bu konuya dair sunum yapacak. Özer, yüz yüze eğitimin yapılması gerektiğini daha önceki açıklamalarında sık sık vurgulamıştı.

ÖĞRETMENLERİN TAMAMNINA AŞI ŞARTI, VELİLERE PCR ZORUNLULUĞU VEYA AŞI ŞARTI MASADA OLACAK

Kabine Toplantısında öğretmen ve öğretim üyelerinin tamamının aşılanması, veliler için ise ya aşı ya PCR şartı getirilmesi gibi başlıklar ele alınacak.