Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı bir canlı yayında Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için de tarih verdi. Ağustos ayında uygulanacak toplantı çeşitli sebeplerle ertelenmişti. Bu kapsamda milyonlar son dönemde toplantının gerçekleşeceği tarihi bekliyordu. Yarın toplanacak olan kabinenin gündeminde okullar, vaka artışı gibi birçok konunun değerlendirilmesi öngörülüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Türkiye'nin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "1 gün izinle ilk defa bakan arkadaşlarım yarın Kabine toplantısı için Ankara'ya gelecekler, sonra tekrar bölgeye gidecekler. " dedi.
Bu açıklama ile 19 Ağustos Perşembe günü Kabine Toplantısı'nın gerçekleşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz" demişti.
Kabine toplantısına Ziya Selçuk'un yerine getirilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak. Kabine toplantısında normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek.
BAKAN KOCA, SUNUM YAPACAK
İl il vaka sayıları, hastanelerdeki son durum, yoğun bakım doluluk oranı, aşılanmadaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylı bir sunum yapacak. Bakan Koca, ayrıca Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği son toplantısındaki önerilerini sıralayacak. Ayrıca aşı zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceği de görüşülecek.
Başkan Erdoğan, daha önce zorunluluktan yana olmadığına ilişkin açıklamada bulundu. Toplantıda bir diğer önemli konu ise aşılanma yaşının 18'e düşürülmesi. Özellikle Ekim ayında yeni eğitimöğretim yılına başlayacak olan üniversite öğrencilerini etkileyecek olan karar Kabine toplantısının gündeminde. Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan orman yangınları ve Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerine ilişkin bölgede bulunan bakanlar son duruma ilişkin Kabine üyelerine bilgi verecek.