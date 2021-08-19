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Giriş Tarihi: 19.8.2021 21:30

Milli Savunma Bakan Akar'dan IDEF'21'de yoğun görüşme trafiği

AA
Milli Savunma Bakan Akar’dan IDEF’21’de yoğun görüşme trafiği

Türkiye ve Togo arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı. Bu kapsamda Akar, Çad Ordu, Gaziler ve Savaş Mağdurları Sorumlu Bakanı Daoud Yaya Brahim, Burkina Faso Savunma Bakanı Aime Barthelemy, Moritanya Savunma Bakanı Henena Ould Sidi ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Victoriano Bibang Nsue Okomo ile ayrı ayrı görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Akar, Çad Ordu, Gaziler ve Savaş Mağdurları Sorumlu Bakanı Daoud Yaya Brahim, Burkina Faso Savunma Bakanı Aime Barthelemy, Moritanya Savunma Bakanı Henena Ould Sidi ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Victoriano Bibang Nsue Okomo ile ayrı ayrı görüştü.

Akar, Togo Savunma Bakanı Marguerite Gnakade ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından Akar ve Gnakade tarafından Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.

Bakan Akar ayrıca temasları kapsamında, Srilanka Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kamal Gunaratne ve Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı İon Oprişor'u da kabul etti.

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Milli Savunma Bakan Akar'dan IDEF'21'de yoğun görüşme trafiği
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