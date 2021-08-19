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Giriş Tarihi: 19.8.2021 16:12

Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü

DHA
Ormanı ateşe veren PKK’lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği’nden, Hozat ilçesi kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Tunceli Valiliği'nden, Hozat ilçesi kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Tunceli Hozat ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen hava kuvvetleri destekli operasyon neticesinde, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde ve çevresinde; 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 5 adet kanas şarjörü, 50 adet kanas mermisi, 2 adet el bombası, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmektedir" denildi.

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Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü
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