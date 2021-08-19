Sağanak yağmur İstanbulluları serinletti

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığında düşüş yaşandı. Sabah saatlerinde 25 derece olan hava sıcaklığı rüzgarla birlikte önemli derecede serinlik yaratmıştı. Sabah saatlerinde Anadolu yakasında öğleden sonra İstanbul'da aniden sağnak yağış etkili oldu. Taksimde bir anda bastıran yağmuruna hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Taksim Meydanı'nda sağanak bir anda bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaçışarak otobüs durakları ve binaların altına sığındı. Bazıları ıslanmaktan kurtulamazken bazıları da başlarına tuttukları çanta ve giysilerle korunmaya çalıştı.

Metoroloji Müdürlüğü verilerine göre ise İstanbul'da hava sıcaklığının yine Pazar gününe kadar 28 derece civarında seyredeceği Pazartesi günü ise yine sağnak yağışın etkili olacağı kaydedildi.