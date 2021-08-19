Sınırda göçmen hazırlığı

Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde yönetimi ele alması ile büyük göç başladı. Birkaç hafta içinde beklenen Afgan göçüne karşılık olarak Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Ağrı ve Iğdır sınırlarında ise güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgede bulunan karakollarda görevli Jandarme ve Polis Özel Harekat timleri kaçak geçişleri engellemek için aralıksız denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde İHA ve termal gece görüşlü kameralar da kullanılıyor.
Tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı sınırda jandarma ve Özel Harekat polisleri, kuş uçurtmuyor. Sınır hattında PKK terör örgütüne hem de kaçak göçmenlere yönelik uygulama yapılıyor. Bölgede devriye görevi yapan ekipler, menfezler ve dere yataklarını didik didik arıyor. Güvenlik güçleri, gece de sınır hattında bölgeyi termal gece görüşlü kameralarla izliyor.
Bölge, havadan İHA, SİHA, dron ve helikopterlerle takip ediliyor. Iğdır ve Ağrı'nın İran sınır hattında yapılan 144 kilometrelik modüler sınır güvenlik duvarı, teröristlerin ve kaçakların geçişini engelliyor. Bu arada, bir süre önce sınır hattı boyunca, 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blok duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.