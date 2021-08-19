Sınırda göçmen hazırlığı

Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde yönetimi ele alması ile büyük göç başladı. Birkaç hafta içinde beklenen Afgan göçüne karşılık olarak Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Ağrı ve Iğdır sınırlarında ise güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgede bulunan karakollarda görevli Jandarme ve Polis Özel Harekat timleri kaçak geçişleri engellemek için aralıksız denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde İHA ve termal gece görüşlü kameralar da kullanılıyor.