VAN SINIRINA TÜRK SEDDİ

Kaçak geçişleri engellemek için Iğdır ile Ağrı arasında yapılan güvenlik duvarı tamamlandı. Van'ın İran sınırındaki modüler duvar çalışması devam ediyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanacak duvar tamamlandığında Van'ın İran sınırında 295 kilometrelik duvar olacak. Bölgeye gelen Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığı'na bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı ekipleri de duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için sınırdaki mayınları temizliyor.