Son dakika: İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için adeta bir seferberlik yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları 'Hudut namustur' sloganıyla sınır hattında kuş uçurtmazken sınırın hemen gerisinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı binlerce Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma ekipleri devriye atıyor. Sınır hattında mültecilerin gizlenebileceği menfezler, dere yatakları karış karış aranıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri Van-İran sınırında 7 gün 24 saat düzensiz göçleri engellemek için mücadele ediyor. İşte sınırdan son dakika görüntüleri...
VAN SINIRINA TÜRK SEDDİ
Kaçak geçişleri engellemek için Iğdır ile Ağrı arasında yapılan güvenlik duvarı tamamlandı. Van'ın İran sınırındaki modüler duvar çalışması devam ediyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanacak duvar tamamlandığında Van'ın İran sınırında 295 kilometrelik duvar olacak. Bölgeye gelen Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığı'na bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı ekipleri de duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için sınırdaki mayınları temizliyor.
Ardından yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.
HAVADAN VE KARADAN MÜCADELE
Duvar çalışmaları devam ederken Van'da sınır hattını koruyan güvenlik güçleri gündüz devriye ve gözetleme faaliyetleriyle, geceleri de termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile sınır güvenliğini sağlıyor. Havadan da İHA, SİHA, drone ve helikopterle bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla da göç hareketliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.
Bölgede 6. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı 9 tabur, 44 karakolda görev yapan askerler, devriye ve gözetleme faaliyetleriyle İran sınırında güvenliği sağlamak için mücadele veriyor. Bölgede Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 keşif, 2 komando bölüğü, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 3 bölük ve bir tabur ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 750 özel harekat polisi zırhlı araçlarıyla bölgeye gönderildi.
SON DAKİKA 'GÖÇTE ARTIŞ YOK'
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sınırda hendeklerin kazıldığını, modüler beton duvarın örüldüğünü, optik gözetleme kulelerinin inşa edildiğini söyledi. Bilmez, "Yeni kule inşaatları devam ediyor. 24 saat esasına göre Kara Kuvvetlerine bağlı sınır birlikleri devriye dolaşıyor. 2. hatta Jandarma birlikleri görev yapıyor.
İl dışından gelen özel harekat polisleri de hem Jandarma'ya hem sınır birliklerine yardımcı oluyor. Elimizdeki istatistiki veriler bu seneki rakamların geçmişe göre artış olduğunu göstermiyor. Tam tersine alınan önlemlerle sınırda engellenenlerin sayısında daha çok artış olduğunu söyleyebilirim" dedi.