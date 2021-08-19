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Haberler Gündem Haberleri Sinop’ta Ulaşım ve Altyapı Bakanı ile vatandaş arasında ilginç konuşma!
Giriş Tarihi: 19.8.2021 23:48 Son Güncelleme: 19.8.2021 23:51

Sinop’ta Ulaşım ve Altyapı Bakanı ile vatandaş arasında ilginç konuşma!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Sinop’ta Ulaşım ve Altyapı Bakanı ile vatandaş arasında ilginç konuşma!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop’taki sel bölgesinde incelemelerde bulunurken bir vatandaş, afet bölgesindeki çalışmaları hiç beklemediğini ifade ederek çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi. Vatandaş, sel sonrası faaliyetler için “Allah razı olsun, itiraf edeyim, hiç beklemiyordum böyle bir operasyon. Ben sevgili reisimize hakaret etmekten 10 ay 20 gün hapse girmiş bir kişi olarak özür diliyorum ve pişmanım!” dedi. Bu anları gösteren görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile vatandaş arasındaki o konuşma:

Kastamonu, Bartın ve Sinop'a sel felaketi sonrasında anında müdahale edildi, devletin tüm kurumları afet bölgesindeki yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürdü. Bakanlar da bir fiil çalışmaları takip ediyor, çeşitli incelemelerde bulunmaya da devam ediyor.

Sinop’ta Ulaşım ve Altyapı Bakanı ile vatandaş arasında ilginç konuşma! | Video


SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sinop'ta sel bölgesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise bir vatandaşla diyalogu sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmekten 10 ay 20 gün hapse girdiğini söyleyen vatandaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na sel afetinden sonra bu operasyonları hiç beklemediğini belirtip hakaretten dolayı özür diledi ve aralarında şu konuşma geçti:

  • Vatandaş: "Ben şöyle söyleyeyim, Ayancık adına şu ana kadarki selin yönetimi için çok teşekkür ederim."
  • Karaismailoğlu: Devlet, millet için var.
  • Vatandaş: Allah razı olsun, itiraf edeyim, hiç beklemiyordum böyle bir operasyon. Ben sevgili reisimize hakaret etmekten 10 ay 20 gün hapse girmiş bir kişi olarak özür diliyorum ve pişmanım yani.
  • Karaismailoğlu: Devlet bugünler için var sizin için var milleti için var. Devlet de milletine güveniyor. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz.

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Sinop’ta Ulaşım ve Altyapı Bakanı ile vatandaş arasında ilginç konuşma!
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