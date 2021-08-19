Kastamonu, Bartın ve Sinop'a sel felaketi sonrasında anında müdahale edildi, devletin tüm kurumları afet bölgesindeki yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürdü. Bakanlar da bir fiil çalışmaları takip ediyor, çeşitli incelemelerde bulunmaya da devam ediyor.

Sinop’ta Ulaşım ve Altyapı Bakanı ile vatandaş arasında ilginç konuşma! | Video



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Sinop'ta sel bölgesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise bir vatandaşla diyalogu sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmekten 10 ay 20 gün hapse girdiğini söyleyen vatandaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na sel afetinden sonra bu operasyonları hiç beklemediğini belirtip hakaretten dolayı özür diledi ve aralarında şu konuşma geçti: