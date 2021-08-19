Son dakika haberi | Bakan Fahrettin Koca duyurdu: İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz." dedi.