Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? Bugünkü hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
18 Ağustos Çarşamba
19 AĞUSTOS PERŞEMBE
20 AĞUSTOS CUMA
21 AĞUSTOS CUMARTESİ
22 AĞUSTOS PAZAR
O İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Öte yandan; Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.
Öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ın güney kesimleri ile Iğdır'ın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İşte bölge bölge hava durumu:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık