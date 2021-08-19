Son dakika | Uzun süredir takip edilen 8 kişilik terörist grup etkisiz!

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum." dedi.
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ise operasyonun detaylarını şöyle anlattı:
Cilo'da PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 19, 2021
Kahramanlarımızı kutluyorum…