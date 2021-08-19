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Giriş Tarihi: 19.8.2021 13:44 Son Güncelleme: 19.8.2021 15:29

Son dakika | Uzun süredir takip edilen 8 kişilik terörist grup etkisiz!

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Son dakika | Uzun süredir takip edilen 8 kişilik terörist grup etkisiz!
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Son dakika: Hakkari'de sıcak saatler yaşandı. Uzun zamandır güvenlik güçlerinin takibinde olan 8 kişilik PKK'lı terörist grubunun etkisiz hale getirildiği açıklandı...

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum." dedi.

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ise operasyonun detaylarını şöyle anlattı:

Cilo'da PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi | Video

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Son dakika | Uzun süredir takip edilen 8 kişilik terörist grup etkisiz!
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