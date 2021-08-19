SON DAKİKA: Kritik Kabine Toplantısı bugün! Yüz yüze eğitim olacak mı? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?

Son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek. Kabine Toplantısının ana gündem maddeleri arasında; yüz yüze eğitim, doğal afetler ve koronavirüs ile mücadelede atılacak yeni adımlar yer alacak. Sınır güvenliği ve göç tehlikesinin bertaraf edilmesi, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz konuları da masaya yatırılacak. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini aktarması beklenirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yüz yüze eğitim ile ilgili sunum yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN KÜLLİYE'DE YAPILACAK

Ege ve Akdeniz'deki yangınlar ve Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle iki haftadır Kabine Toplantısı peş peşe ertelendi. Bakanların sıcak bölgelerde olması nedeniyle gerçekleşemeyen Kabine Toplantısının bugün Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceği bildirildi.