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Giriş Tarihi: 19.8.2021 16:28

Tunceli’de 1 terörist öldürüldü, silah ve mühimmat ele geçirildi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de 1 terörist öldürüldü, silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, 1 PKK’lı terörist öldürülürken silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Hozat ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen hava kuvvetleri destekli operasyon neticesinde, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde ve çevresinde; 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 5 adet kanas şarjörü, 50 adet kanas mermisi, 2 adet el bombası, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmektedir" denildi.

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Tunceli’de 1 terörist öldürüldü, silah ve mühimmat ele geçirildi
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