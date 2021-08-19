‘Türkiye nöbeti’ 3 Eylül’de

Terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti 2'nci yılına yaklaştı. Şu ana kadar 31 annenin evladına kavuştuğu ve 234 ailenin sürdürdüğü nöbetin 3 Eylül'de 2'nci yılına girecek olması nedeniyle aileler açıklama yapıp eyleme destek verilmesini istediler. Aileler adına açıklamayı 6 yıl önce Sur'da kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın yaptı. HDP Diyarbakır
binası önünde 715 gündür yazkış demeden tüm tehditlere rağmen sadece kendi çocukları için mücadele vermediklerini, tüm Türkiye'nin çocukları için burada mücadele verdiklerini belirten Aydın, HDP ve PKK
'nın bu mücadeleden büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek tüm Türkiye'yi nöbete davet ederek şunları söyledi:
HERKESİ DAVET EDİYORUZ
"Kürt'ün 9-10 yaşındaki çocuklarını mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. HDP sanmasın ki biz bu mücadeleyi bırakacağız. Bu mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. HDP zaten bu anne ve babaların feryadını hiçbir zaman duymadı. Allah devletimizden razı olsun. Gerçekten çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyorlar. 30'dan fazla evladımızı kurtardılar. 3 Eylül'de Türkiye burada nöbette olacak. 3 Eylül'de tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Bağrı yanık anneleri, babaları, herkesi buraya davet ediyoruz. 3 Eylül'de hep birlikte bu HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaralım. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Muş
annelerine, Hakkari
annelerine, Berlin
'deki annemize sonuna kadar destek vereceğiz. Hiçbir zaman yalnız değiller. Sonuna kadar onların yanındayız. Ağrı
'dan 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyüş düzenleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan
'a da teşekkür ettiklerini belirten Aydın, "En kısa zamanda Muş'taki annelerimize ziyarette bulunacağız. Kendilerine destekte bulunacağız. Ağrı'daki annelerin yanına gideceğiz ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'la birlikte HDP'nin kapısının önüne tekrar gideceğiz. Muş'ta da gideceğiz. Biz sonuna kadar çocuklarımızı isteyeceğiz. Biz HDP'ye bir kez daha sesleniyoruz; kesinlikle bizi yıldıramayacaklar. Sonuna kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.
2 BİN KİŞİYLE AĞRI'DAN DİYARBAKIR'A YÜRÜYECEKLER
EVLAT
nöbetinin ikinci yılı olan 3 Eylül'de Ağrı'dan Diyarbakır'a dev bir yürüyüş gerçekleşecek. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan beraberinde 2 bin kişi ile ailelere destek için Ağrı'dan yola çıkarak Diyarbakır'a yürüyecek. 12 gün sürmesi beklenen 330 kilometrelik yürüyüş 22 Ağustos Pazar başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ahlat'ta programa katılması bekleniyor. Furkan NEHRİ
/ SABAH
ÖRTÜ DÜŞMANLARI&NBSP;8 YILLA YARGILANACAK
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