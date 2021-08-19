Yıkılacak havuza 500 bin liralık tadilat! Önce sanal maraton şimdi de havuz skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yıkım kararı olan Celal Atik Spor Salonundaki yüzme havuzu için geçtiğimiz aylarda 500 bin liraya yakın bir harcama yaparak hem havuzun derinliğini artırdığı hem de ısıtma tesisatı kurdurduğu ortaya çıktı.

Üstelik tadilat çalışması yapılırken tescilli dört adet palmiye ağacı da iş makinaları rahat çalışsın diye köklerinden kesildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince geçtiğimiz aylarda kabul edilen Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planında spor salonu ile birlikte yıkılması öngörülen yüzme havuzuna 500 bin lira para harcanarak ısıtma tesisatı kurulması, bu kadar da olmaz dedirtti. Öte yandan Spor Kulübü Derneğinin havuzda yapacağı tadilat ve kesilen 4 palmiye için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan izin alıp almadığı da merak konusu oldu.

SOYER'İN BAL'DAN ARKADAŞI

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Belediye Spor Kulübü Derneği, geçtiğimiz yıl ekim ayında gerçekleşen genel kurulda alınan karar doğrultusunda kısa adı ESTİ olan Ege Su Sporları Tenis İhtisas Spor Kulübünü bünyesine kattı. Bu kararla birlikte Başkan Tunç Soyer'in kısa adı BAL olan Bornova Anadolu Lisesinden sınıf arkadaşı Hüseyin Egeli'nin sahibi olduğu ESTİ Spor Kulübü de belediye spor kulübü derneği çatısı altında hizmet vermeye başladı. Hüseyin Egeli, Tunç Soyer'in talimatı ile belediye spor kulübü derneği yönetim kurulu üyeliği görevine getirildi.

YIKIM KARARI KESİNLEŞTİ

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi uzun süredir üzerinde çalıştığı Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Plan çalışmasını tamamladı. Koruma amaçlı imar planında Kültürpark'ta hizmet veren Celal Atik Spor Salonu ile salonun hemen yanında bulunan yüzme havuzunun yıkılıp yerine 6 bin metrekare taban alana sahip yeni bir yapının yapılması öngörüldü. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı koruma amaçlı imar planı, belediye meclisinde kabul edildi. Böylece Celal Atik Spor Salonu ile bahçesindeki yüzme havuzunun yıkılması da kesinleşmiş oldu.

YIKILACAK HAVUZA 500 BİN LİRA TADİLAT

İşte ne olduysa bundan sonra oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği sırf bünyesine kattığı ESTİ'li bayan sporcular, lig maçlarını oynayabilsin diye önce havuzun 1 metre 40 santim derinlikte olan bölümlerini iş makinası ile kazdırarak 2 metreye çıkardı. Bu arada derinleştirme çalışmaları sırasında iş makinaları havuzun bulunduğu alana rahatlıkla giriş çıkış yapabilsin diye havuz etrafındaki 4 adet tescilli palmiye kökünden kesildi. Ardından da ESTİ'li sporcular kışın da antrenman yapabilsin diye yüzme havuzuna ısıtma sistemi kuruldu. Tüm bu harcamalar iddiaya göre büyükşehir belediyesine yaklaşık 500 bin liraya mal oldu.

KURULDAN İZİN ALINDI MI?

Kültürpark'ın doğal ve tarihi sit alanı olduğu düşünüldüğünde havuzda yapılan tadilat için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan kesilen 4 adet tescilli palmiye için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda izin alınıp alınmadığı merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün yıkım kararı olan tesise yaklaşık 500 bin liraya yakın masraf yapması kulislerde skandal olarak nitelendirildi.

SANAL MARATONA DA 700 LİRA HARCANMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği, geçtiğimiz günlerde 700 bin liraya satın aldığı sanal maraton uygulaması ile de gazete manşetlerini süslemişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eski adı ile ÜNİBEL yeni adı ile İzmir Teknoloji ve İnovasyon A.Ş varken ve bu şirkette çok sayıda yazılım ve bilgisayar mühendisi istihdam edilirken Spor Kulübü Derneği'nin 70 bin avro, Türk parası ile 700 bin lira ödeyerek İstanbullu bir firmadan sanal maraton yazılımı alması büyük tartışma yaratmıştı. Üstelik firma ile imzalanacak protokol için de yine kendi avukatları dururken derneğin İstanbullu bir avukatlık firmasına yaklaşık 15 bin lira ödeme yaparak protokol hazırlatmış olması 'bu kadar da olmaz' dedirtmişti. SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu skandal, kulüp içinde ve dışında büyük yankı uyandırmıştı.