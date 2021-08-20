25 terörist etkisiz PKK’ya ağır darbe

Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya hem yurt içinde hem de yurt dışında ağır darbe vurdu. Irak'ın kuzeyindeki Sincar
'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz" denildi. Operasyonlar kapsamında Suriye
'nin kuzeyinde de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER
Operasyonlar kapsamında Hakkari
'de Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 8 PKK'lı öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari
Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum" dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise "Eren 14 Operasyonları kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında, Jandarma İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 8 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
Tunceli
'nin Hozat ilçesinde yürütülen Eren- 7 Operasyonları kapsamında ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dağyurdu Mahallesi kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekât birlikleri tarafından jandarma silahlı insansız hava aracı ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde operasyon düzenlendiği ve 1 bölücü örgüt mensubunun silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Öldürülen teröristlerin geçen hafta kentte çıkan yangınların faili olduğu değerlendiriliyor. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
SİHA'LAR VURDU
Van
'da düzenlenen 'Eren-1 Operasyonları' kapsamında, Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun insansız hava aracı ile Hava Kuvvetleri desteğinde düzenlendiği belirtildi.