AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Darbeciler, hak ettikleri cezayı çekecektir

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

Aralarında Çevik Bir, Çetin Doğan, İlhan Kılıç, Aydan Erol, Kenan Deniz ile Ahmet Çörekçi'nin de bulunduğu hükümlüler cezaevine gönderildi.

TURAN: "DARBE BİR İNSANLIK SUÇU"

SABAH'a konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan; darbenin bir insanlık suçu ve alçak bir gasp girişimi olduğunu belirterek, "Umarım bu halen darbe hevesini içinde taşıyan, darbe sevicilere, çetelere ders olur" dedi.

"DARBECİLER MİLLETİMİZİN VİCDANINDA MAHKUM OLDUKLARI GİBİ HAK ETTİKLERİ CEZAYI DA ÇEKECEKTİR"

Hasan Turan'ın açıklaması şöyle:

"28 Şubat'ta Müslümanlara sürek avı başlatarak post-modern darbe yapan sonra da İsrail'e selam çakan darbeciler, milletimizin vicdanında mahkum oldukları gibi hak ettikleri cezayı da çekecektir.

Zamanında 'Tankları Sincan'da ben yürüttüm' diye birbirlerinden rol çalanlar şimdi hesap zamanı gelince 'Biz öyle şey yapmadık' diyorlar. Halkımıza zulmeden, devleti milyarlarca dolar zarara uğratan bu milli irade düşmanlarının hak ettikleri ceza geçte olsa onları bulmuştur.

Umarım bu halen darbe hevesini içinde taşıyan, darbe sevicilere, çetelere ders olur. Darbenin failleri kadar suçlu olan darbe zeminine çanak tutan, darbeyi alkışlayan, darbenin sözüm ona 'sivil' ayağı da ortaya çıkarılacaktır. 5'li çeteyi, asker göreve diye manşet atanları bu millet unutmadı.

"DARBE BİR İNSANLIK SUÇUDUR, ALÇAK BİR GASP GİRİŞİMİDİR"

"Milletle kavga edilmez, milletin değerlerine savaş açılmaz. Eğer açılırsa bu millet burnunuzdan fitil fitil getirir. Darbe bir insanlık suçudur, alçak bir gasp girişimidir. Darbe ne kadar alçakça bir eylemse darbecilerde alçaktır. 28 Şubat'ta 'Bin yıl sürecek' diye caka satanlara milletimiz 4 yıl sonra Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak en güzel cevabı vermiştir.

Çeşitli bahanelerle İslam'a bayrak açan bu zavallıların anlayışları tarihin çöplüğünde yerini alırken, kendilerinin de cezasını çekmek üzere tutuklanması ülkemiz ve demokrasimiz açısından önemlidir. Kazanan milli iradedir, kazanan Türkiye'dir, milletimizdir."

SARI: "KARAR İLE DARBE GİRİŞİMİ VE İLLEGAL OLUŞUMLAR CEZALANDIRILMIŞTIR"

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve TÜRKAD Başkanı avukat Mehmet Sarı da;

"28 Şubat milletin özgür ve sivil iradesini kilitleme ve kementlerle zaptetme girişimiydi. 28 Şubatçıların 1000 yıl sürmesini arzu ettikleri bir hezeyan yine milletimizin mücadelesiyle tarihin çöplüğüne gönderilmiştir. BÇG adı altında örgütlenen bazı yüksek rütbeli askerler hukuka aykırı girişimlerle dönemin seçilmiş siyasal iktidarını post-modern bir darbe girişimi ile düşürmüşlerdir. Yine etkileri uzun bir süre devam eden uygulamaları ile toplumun çok önemli kesimleri mağdur edilmiştir.

28 Şubat ile beraber üniversitelerin kılık kıyafet uygulamaları ile binlerce genç kız başörtüsü taktıkları gerekçesi ile mağdur edilmiştir. İmam Hatip Liselerinde katsayı uygulaması, memurlar bakımından meslekten atma, sermayenin yeşil sermaye diye yaftalanması, kamu mallarının haksız ve hukuka aykırı bir şekilde talan edilmesi gibi hukuksuzluklar sistematik bir şekilde uygulanmıştır. Milletimiz kamplara ayrılarak hukuk ayaklar altına alınmıştır.

Tüm bu süreçlerden sonra Türk Milleti adına yapılan yargılama ile post-modern darbe girişiminin aktörleri yargılanmış ve mahkum edilmiştir. Yargıtay incelemesi neticesinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararı onanmıştır. Bu karar ile darbe girişimi ve illegal oluşumlar cezalandırılmıştır."



28 ŞUBAT DAVASINDA CEZASI KESİNLEŞEN 14 EMEKLİ ASKERİN RÜTBELERİ SÖKÜLECEK

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına yazı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen hükümlüler, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker'e ait kesinleşme şerhlerini, Genelkurmay Başkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına iletti.

Mahkemenin yazısında, kesinleşen karara göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31. maddelerine göre gereğinin yapılması istendi.