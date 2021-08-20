Ankara’da belediyelerden gençlere yönelik spor kursları

Ankara'da gençlere yönelik spor kursları devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi; 7 dalda 300 gence yönelik spor kursu hizmeti veriyor.

Altındağ Belediyesi de; yaz okullarıyla 9 bin çocuğun sporla ve sanatla ücretsiz olarak buluşturduklarını açıkladı.





7 DALDA 300 GENCE ÜCRETSİZ SPOR KURSU



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.



Yavaş; "Başkent'te gençlerimizin eğitimine önem verdiğimiz kadar sosyal aktivitelerine de önem veriyoruz. 7 dalda ücretsiz spor kursu sunacağımız 300 gencimizi topluma kazandırırken aynı zamanda sosyal hayatta da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.





BALCI: "YAZ OKULLARIMIZLA 9 BİN ÇOCUĞUMUZU SPORLA VE SANATLA ÜCRETSİZ OLARAK BULUŞTURUYORUZ"



Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da, yaz okullarında 9 bin çocuğu spor ve sanatla buluşturduklarını açıkladı.



Doç. Dr. Asım Balcı; "9 değil... 90 değil... 900 hiç değil... Tam 9.000. Yaz okullarımız ile 9.000 çocuğumuzu sporla ve sanatla ücretsiz olarak buluşturuyoruz. Çünkü burası Altındağ" dedi.