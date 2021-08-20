Aşı olmayanlara test zorunluluğu

Giriş Tarihi: 20.8.2021

Başkan Erdoğan, 6 Eylül’de okulların açılacağını belirterek “Henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz” dedi. Erdoğan, aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlarından da düzenli test talep edileceğini söyledi