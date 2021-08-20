FETÖ’nün ’Kayseri imamı’ hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istendi

FETÖ'nün Kayseri İl İmamlığını yapan "Akif" kod adlı Serdal Karakurt, 4 yıldır gaygubet evinde saklanıyordu. Geçen yıl 10 Ekim'de Ankara'da düzenlenen operasyonla Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde, sahte kimlik ve örgütsel faaliyetler için topladığı yüklü miktarda parayla yakalanan Serdal Karakurt, Silahlı Terör Örgütü Kurma ve yönetme, Silahlı Terör Örgütüne üye olma, Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, Resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla hakkında dava açıldı. Karakurt hakkında hazırlanan iddianamede, zanlının örgüt elebaşı Gülen'i ziyaret etmek için ABD ülkesine ziyarete gittiği, burada örgüt elebaşının yarım bıraktığı yemekten örgüt elebaşının yediği kaşık ile yediği belirtilmişti.

40 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Serdal Karakurt Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada dinlenen tanıklar ifadelerinde Serdal Karakurt'u Akif kod ismiyle tanıdıklarını ve kendilerine dini sohbetler yaptıklarını belirtti. Tanık beyanlarını kabul etmeyen Karakurt örgütle bir bağı olmadığını ileri sürdü. Tanık ifadelerinden sonra esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Karakurt, 'Terör örgütü kurma ve yönetme', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Terörizmin finansmanı' suçlarından 40 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isteyen Serdal Karakurt'un duruşması ertelendi.