İmamoğlu’na Adalar’da çöp protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Adalar'a gitti. Adaların müzmin sorunu temizlik konusunda eleştirildi.



Çöp yığınları, hayvan katliamları ve toplu taşımadaki rezaletlerle son dönemlerde sık sık gündeme gelen CHP'li İBB yönetimi halkın tepkisini çekmeye devam ediyor. Bunun son örneği CHP'nin yönetimindeki Adalar'da yaşandı. İlçeyi ziyaret eden Ekrem İmamoğlu ada sakinlerinin toplanmaya çöpler nedeniyle protestosuyla karşılaştı.

Adalar Belediyesinin eline yüzüne bulaştırdığı çöpler, temizlik konusundaki beceriksizliği, İBB'nin de bu konuda yetersiz kalması Adalıları çileden çıkarıyor. Ziyaretinin Kınalıada bölümünde bir vatandaş belediyenin çöp toplamada yetersiz kaldığını, Kınalıada'nın temiz olmadığı söylemesi toplantıya soğuk duş etkisi yaptı.



Bir Adalar sakini sıkıntısını İmamoğlu'na şu sözlerle aktardı: Çöp yığınlarıyla ilgili sıkıntımı görevliye söylediğimde "Biz dörk kişiyiz" dedi. Ben size sadece soruyorum; bu kadar adayı dört kişi temizleyebilir mi? Sizden bunu rica ediyorum, bu konuyla ilgilenin. Ben yetkililere mailimi de atacağım.

Adayı dolaşıp fotoğraflayacağım. hani dediniz ya 'Ben dolaştım' diye. Siz geleceğiniz zaman temizlendi herhalde. Ama ben bu adada yaşıyorum ve adanın temizliği 4 kişi ve koca ada... Artık siz düşünün.



Adalar'da haftalarca yerinden kaldırılmayan çöpler insan sağlığını da tehdit ediyor.



Adalar Belediyesi'nin ve İBB'nin toplanmayan çöpler konusunda duyarsız kalması nedeniyle Adalar'da her noktada biriken çöpler görülüyor. Adalar Belediyesine ait çöp arabalarının arkasından sızan suların yerlerde oluşturduğu su birikintilerin sinek başta olmak üzere birçok haşerenin çoğalmasına ve kötü kokulara neden oluyor.