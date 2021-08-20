İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 170’i Afgan toplam 436 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Agustos'ta yapılan operasyonlar sonucunda 170'i Afgan toplam 436 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini belirtti.
#İstanbul'da 19 Ağustos'ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 20, 2021
1️⃣7️⃣0️⃣'i #Afgan
2️⃣6️⃣6️⃣'sı diğer uyruklulardan olmak üzere toplam,
4️⃣3️⃣6️⃣ düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. pic.twitter.com/LPou4YpWI1