İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 170’i Afgan toplam 436 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Agustos'ta yapılan operasyonlar sonucunda 170'i Afgan toplam 436 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini belirtti.