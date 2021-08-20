Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları, milyonların gündeminde yer alıyor. 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan toplantı, bakanların afet bölgesinde olması nedeniyle dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı, 13.50'de başladı ve akşam saatlerine doğru sona erdi. Kabine'nin gündeminde, doğal afetler, sınır güvenliği, yüz yüze eğitim ve koronavirüs tedbirleri bulunuyordu. Kabine Toplantısı kararları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından akşam saatlerinde açıklandı. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları da merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? İşte, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın sonuçları ve yeni kararlar hakkında bilgiler
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası gelen o açıklamalar;
Dünya, Kovid-19'un giderek artan etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye, hastaneleri ve güç altyapı sayesinde bu sürecin üstesinden başarıyla gelmiştir. Şehir Hastanelerin bu süreçte büyük önemi var. Kamu güvenliği ve gıda tedariki konusunda tıkır tıkır işleyen sistemimiz karşısında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Son dönemde ciddi bir sıçrama yaptık. Güzel tablonun yansılamasını yılın ilk 7 ayında 200 milyar dolarlık ihracatla gördük.
Aşılamada da dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Aşı tedariki konusunda iyi bir noktadayız. Yerli aşı geliştirme çalışmalarında da yıl sonuna kadar yaygın kullanım ve üretim safhasına geçmeyi umut ediyoruz. Toplam aşı sayısında 87 milyonu geçerek ülke nüfusunu geride bıraktık.
Ülkemizde bazı kesimlerin aşıya tereddütle yaklaştığını görüyoruz. Aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülecektir. Sürekli değişen virüse karşı aşı dışında başka bir korunma yöntemi bulunmuyor. Huzurlu bir hayat sürmemiz hepimizin aşılanmasına bağlıdır. Son dönemde salgın sebebiyle hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünün aşı yaptırmadığını belirtmek istiyorum.
Tüm kardeşlerimize aşılarını derhal olma çağrısında bulunuyorum. Milletimizin bu musibetin açtığı sıkıntılardan bir an önce kurtulmasını istiyoruz.
AŞI OLMAMIŞ ÖĞRETMENLERE HAFTADA 2 KERE TEST YAPTIRACAK
- Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2defa PCR testi yaptırmasını istiyeceğiz.
- Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz.
- Uçak ve otobüs yolculuğunda aşı olmayanlardan PCR testi isteyeceğiz.
Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır.
GÖÇ MESELESİ
Biz; binlerce yıldır geniş bir coğrafyada devletler sahibi olarak yaşamış bir toplumuz. Anadolu'da da Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet silsilesinde devletimizin sınırları içerisinde varlığımızı sürdürdük. Pekçok yerden Andolu'ya milyonlarca insanımız göç etmiştir.
Asırlar boyunca Anadolu'nun Garipler Yurdu olarak anılmasının sebebi bu vasfıdır. Bu topraklara gelip zorla yüz geri edilen kimse yoktur. Yakın coğrafyamızda yaşanan katliamlar, savaşlar Anadolu'ya yeni bir göç dalgası başlatmıştır. 1980'lerin sonunda gelen Bulgar kardeşlerimizi hatırlıyoruz. Ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar sebebiyle çalışmak için Balkanlardan gelen yüzlerce insanı hatırlıyoruz. Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle ülkemize sığınmak isteyen kardeşlerimiz oldu.
MUHALEFETİN AFGAN GÖÇMEN YALANINA SERT TEPKİ
Türkiye, isteyenin elini kolunu sallayarak girip çıkacağı sahipsiz bir ülke değildir. Devletimiz önce 84 milyon vatandaşımızın güvenliğinden ve refahından sorumludur. Bu yılın ilk 7 ayında 77 bin düzensiz göçmen yakaladık.
Türkiye'de 180 bini kayıtlı toplamda 300 bin civarında Afganistanlı göçmen olduğunu biliyoruz. Muhalefetin dediği gibi 1,5 milyon Afgan ülkemizde yok. Bunların hepsi yalan.
Bu ülkedeki istikrarsız ve iç çatışmalar arttıkça, ülkemize gelen düzensiz göçmenlerin arttığını görüyoruz. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında çeşitli görüşmeler yapıyorduk. Bizim önceliğimiz bu ülkenin güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kurduğu hükümetle de görüşeceğiz."
ÜCRETSİZ OLACAK
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastanelerinde zorunlu PCR testlerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.