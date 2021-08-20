Kıyafet götürdü, kurşun yedi! Firari ’arkadaşa’ müebbet isteniyor

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Başakşehir'de meydana gelen olayda 23 yaşındaki Hasan Akbal, arkadaşının evinden istediği kıyafetleri alarak yanına götürdü. Akbal, araziye geldiğinde arkadaşını arayarak geldiğini belirtti. Bir anda araç içinde vurularak yığıldı. Hastaneye kaldırılan Akbal hayatını kaybetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede maktul Hasan Akbal ve şüpheli Özcan Akhem'in arkadaş oldukları, Akbal'ın arkadaşı olan Kenan Berk'in olay günü kendisini arayarak, kıyafetlerini kalabalık arkadaş grubuyla bulunduğu yere getirmesini istediği anlatıldı. Hasan Akbal'ın yanında bulunan şüpheli Soner Karaca ve olaya tanıklık eden Ali Ekber Gündüz ile birlikte kendisinin kullandığı araçla kıyafetleri alarak Kenan Berk'in ve arkadaş grubunun bulunduğu yere gittiği aktarıldı.

Bu sırada şüpheli Özcan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişilik grubun beklediği yerde Özcan'ın elinde bulunan silahıyla Hasan Akbal'a 1 el ateş ettiği belirtildi. Hasan Akbal'ın hareketsiz kalarak başının araç direksiyonuna düştüğü bu sırada ise araçta bulunan Ali Ekber Gündüz'ün araçtan indiği, şüpheli Soner'in telefonla silahın ateşlendiği yerde bulunan Kenan'ı aradığı ve Hasan'ın vurulduğunu söylediği anlatıldı. Ardından Kenan ve Onur Can Avcı'nın Hasan Akbal'ın aracına doğru koşarak geldikleri ve hastaneye götürdükleri ancak tüm müdahalelere rağmen Akbal'ın kurtarılamadığı ifade edildi.

Şüpheli Özcan'ın ise maktulün vurulduğunu anlaması üzerine olay yerinden kaçtığı yakalanamadığı için savunması alınamadı. Şüpheli Özcan Akhem'in sebebi bilinmeyen şekilde maktulü hedef alarak gözeterek silahını ateşleyerek Hasan Akbal'ın kasten ölümüne sebep olduğu tespit edildi. Diğer bir şüpheli Soner Karaca'nın ise olay yeri ekiplerini olay yerinden 5 km uzaklıkta bulunan bir yere götürerek, olayın orada gerçekleştiğini söylediği iddianamede yer aldı.

Şüphelilerden Özcan Akhem'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Soner Karaca'nın ise 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.