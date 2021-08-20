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Giriş Tarihi: 20.8.2021 18:22 Son Güncelleme: 20.8.2021 18:23

Köyceğiz’de orman yangını! Havadan müdahale ediliyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Köyceğiz’de orman yangını! Havadan müdahale ediliyor

Köyceğiz’de henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Otmanlar mevkiinde yükselen alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Köyceğiz Otmanlar Dereköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını yeniden başladı.

Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan yoğun çalışma başlattı. Karadan ulaşımın sıkıntılı olduğu bölgedeki yangına 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 dozer ile karadan, 12 helikopter ve 2 uçak ile de havadan müdahale sürüyor.

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Köyceğiz’de orman yangını! Havadan müdahale ediliyor
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