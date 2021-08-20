Köyceğiz’de orman yangını! Havadan müdahale ediliyor

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan yoğun çalışma başlattı. Karadan ulaşımın sıkıntılı olduğu bölgedeki yangına 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 dozer ile karadan, 12 helikopter ve 2 uçak ile de havadan müdahale sürüyor.