Kurgu videoya 4 gözaltı! Böyle çektiler; böyle yakalandılar

İstanbul Polisi'nin incelemesi sosyal medya üzerinde "Afganistan'a gitmek istiyoruz fakat polisler izin vermiyor" bağlığıyla yoğun olarak paylaşılan bir kurgu video üzerine başladı. Kurgu videonun Zeytinburnu İlçesi 15 Temmuz Meydanı'nda hazırlandığı belirlendi. Olayı Afganistan uyruklu H.R. (20), H.M. (19), M.A. (18) ve F.T. (52) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Dört şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.