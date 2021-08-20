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Giriş Tarihi: 20.8.2021 10:28

Kurgu videoya 4 gözaltı! Böyle çektiler; böyle yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kurgu videoya 4 gözaltı! Böyle çektiler; böyle yakalandılar

İstanbul’da “Afganistan’a gitmek istiyoruz fakat polisler izin vermiyor” diyerek kurgu bir video çeken ve sosyal medyada paylaşan Afganistan uyruklu dört kişi gözaltına alındı.

İstanbul Polisi'nin incelemesi sosyal medya üzerinde "Afganistan'a gitmek istiyoruz fakat polisler izin vermiyor" bağlığıyla yoğun olarak paylaşılan bir kurgu video üzerine başladı. Kurgu videonun Zeytinburnu İlçesi 15 Temmuz Meydanı'nda hazırlandığı belirlendi. Olayı Afganistan uyruklu H.R. (20), H.M. (19), M.A. (18) ve F.T. (52) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Dört şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kurgu videoya 4 gözaltı! Böyle çektiler; böyle yakalandılar
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