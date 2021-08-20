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Giriş Tarihi: 20.8.2021

‘Mehmetçik’in güvenliği için tedbirler alındı’

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
‘Mehmetçik’in güvenliği için tedbirler alındı’
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki son gelişmeler ve Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda görevli Türk askerlerine ilişkin sorularını yanıtladı. Akar "Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan'a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz. TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı. Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbir alındı. Afgan kardeşlerimiz istediği sürece kalacağız" dedi.
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‘Mehmetçik’in güvenliği için tedbirler alındı’
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