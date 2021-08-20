Milletvekili Kılavuz: Engelli insandan ne istedinizde işinden ettiniz?

Yaşadığı zor gününde evine gelen Milletvekili Olcay Kılavuz'a teşekkür eden Uğur Karakuş, "Sayın Milletvekilimiz Olcay Kılavuz sağolsun benim durumumu öğrenince hemen ilk iş olarak ziyaretime gelip derdime deva bulmak istemiş. İşten çıkarılmamla ilgili yaşadığım süreci anlattım. Sağolsun Milletvekilimiz, konuyla ilgileneceğini iş ayarlayacağını ortada bırakmayacağını söyledi. Hatta hayırlı bir kısmet bile bulacağını söyledi. Bende bulursanız, sağdıcım olacağına dair söz istedim. Kendisi de kabul etti" diye konuştu.

'BİR ENGELLİYİ İŞTEN ÇIKARMAK HANGİ VİCDANA SIĞAR'

Karakuş, "2019 Yerel seçimlerinden sonra binlerce arkadaşımız gibi bende, sebepsiz nedenlerden dolayı performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarıldım. 2015 Şubat ayında MESKİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nda işe başladım. Uyguladıkları performans düşüklüğü adı altında benide işimden ettiler. 31 yaşındayım ve bu engelli halimle işsizim. Evde hasta babam var. Ailede çalışan bir tek ben varım, bir engelliyi işten çıkarmak hangi vicdana sığar. Anlam veren varsa anlatsın" dedi.

'CHP'NİN NAMUS VE ŞEREF SÖZÜNE RAĞMEN İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR'

Kılavuz, "CHP'nin namus ve şeref sözüne rağmen Mersin Büyükşehir Belediyesinde haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan kardeşlerimizi hanelerinde ziyaret ediyoruz. 6 yıldır çalışan engelli kardeşimiz Uğur Karakuş'un işten çıkarılması kadar üzücü bir durum yoktur. Hani verilen sözler tutulmadı, hiç bir işçi çıkarılmayacak deniyor da bu kadar işçi nasıl çıkarılıyor. Hadi onu geçtim, engelli kardeşimizden ne istediniz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden vicdansız bir şekilde işten çıkarılan engelli kardeşimiz Uğur Karakuş'u hanesinde ziyaret ederek dertleşip sohbet ettik. Cenab-ı Allah yüzünden gülümsemeyi eksik etmesin. Nezaketi, samimiyeti ve misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Gereken ne varsa kardeşimize yapacağız" diye konuştu.