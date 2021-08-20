O çocuk büyüdü Taliban’a karşı direniş ateşini yaktı: Bu kavga artık benim, dönüş yok...

AFGANİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Afganistan'da geride bıraktığımız Pazar günü Taliban başkent Kabil'e giriş yaptı. Ülkenin Cumhurbaşkanı Eşref Gani başta olmak üzere devletin kritik isimleri bir bir ülkeden kaçtı.

Afganistan halkı Taliban'ın yönetiminde endişe duyduğu için Kabil Havalimanı'na akın etti. Tahliye uçaklarına binerek kaçmak isteyen Afganlar, uçakların tekerleklerine bile kendini bağlamayı göze aldı.

Kaosun bir dakika bile son bulmadığı ülkede Taliban Sözcüsü herkesi görevine dönmeye davet etti. Çok geçmeden genel af kararı alındığı da duyuruldu. Taliban, kendilerine karşı savaşmış olanlara bile kin beslemeyeceklerini ve kendilerini affettiklerini bildirdi. Kadınları da yönetime katılmaya davet etti. Taliban'ın sağduyulu çağrıları da ülkedeki kaosu ve kaçış eğilimini azaltmadı.

Birçok ülke özel uçaklar ile vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdürüyor.

"GENEL AF ÇIKARILMASINA RAĞMEN POLİS ŞEFİ ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Afganistan'dan her dakika yeni bir haber gelirken, genel affın sözde kaldığı ve gerçekte uygulanmadığı iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Taliban'a karşı savaşan bir polis şefi Taliban tarafından öldürüldü.