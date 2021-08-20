O çocuk büyüdü Taliban’a karşı direniş ateşini yaktı: Bu kavga artık benim, dönüş yok...

Afganistan'ın başkenti Kabil'in de düşmesi ile yönetimi ele geçiren Taliban'a karşı Pençşir Vadisi'nde direniş ateşi yakıldı. 'Direnişin Kalesi' olarak tanımlanan Pençşir'de daha önce Taliban ve Sovyet güçlerine geçit verilmemişti. Ülkede ele geçirilemeyen tek vilayeti olan Pençşir'de direniş çağrısını yapan kişi olan Ahmed Mesud'un babası Ahmed Şah Mesud da yıllarca Taliban ve Sovyet güçlerine direnmiş, geçit vermemişti. Babasının izinden gitmekte kararlı olan Ahmed Mesud da, şimdiden babasının lakabıyla, 'Pençsir Arslanı' olarak nam salmaya başladı.
AFGANİSTAN'DA NELER OLUYOR?
Afganistan'da geride bıraktığımız Pazar günü Taliban başkent Kabil'e giriş yaptı. Ülkenin Cumhurbaşkanı Eşref Gani başta olmak üzere devletin kritik isimleri bir bir ülkeden kaçtı.
Afganistan halkı Taliban'ın yönetiminde endişe duyduğu için Kabil Havalimanı'na akın etti. Tahliye uçaklarına binerek kaçmak isteyen Afganlar, uçakların tekerleklerine bile kendini bağlamayı göze aldı.
Kaosun bir dakika bile son bulmadığı ülkede Taliban Sözcüsü herkesi görevine dönmeye davet etti. Çok geçmeden genel af kararı alındığı da duyuruldu. Taliban, kendilerine karşı savaşmış olanlara bile kin beslemeyeceklerini ve kendilerini affettiklerini bildirdi. Kadınları da yönetime katılmaya davet etti. Taliban'ın sağduyulu çağrıları da ülkedeki kaosu ve kaçış eğilimini azaltmadı.
Birçok ülke özel uçaklar ile vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdürüyor.
"GENEL AF ÇIKARILMASINA RAĞMEN POLİS ŞEFİ ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI
Afganistan'dan her dakika yeni bir haber gelirken, genel affın sözde kaldığı ve gerçekte uygulanmadığı iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Taliban'a karşı savaşan bir polis şefi Taliban tarafından öldürüldü.
DİRENİŞİN KALESİ: PENÇŞİR
Taliban ülke genelinde hakimiyeti neredeyse tamamen sağladı. 'Neredeyse tamamen' ifadesinin kullanılmasının sebebi ise bir vilayetin hala kontrol altına alınamaması... Daha önce Taliban ve Sovyet güçlerine geçit vermeyen, 'Direnişin Kalesi' olarak bilinen Pençşir bir kez daha mücadele etme kararı aldı.
O ÇOCUK BÜYÜDÜ, DİRENİŞ ATEŞİNİ YAKTI
Daha önce Taliban ve Sovyetleri püskürttüğü için 'Pençşir Arslanı' lakabını alan Ahmed Şah Mesud'un bu kez de oğlu sancağı devraldı. Ülkede herkesin vazgeçtiği veya kaçma eğilimine girdiği anda ortaya çıkan Ahmed Mesud, tüm svaşçıları Pençşir Vadisi'ne davet etti.
ŞİMDİDEN BABASININ LAKABI İLE ANILIYOR: PENÇŞİR ARSLANI
Babasının izinden giden ve 'kanını vermeye hazır' olduğunu söyleyen Ahmed Mesud, bölgenin ve ülkenin son umudu olarak görülüyor. Mesud, şimdiden babasının lakabı ile 'Pençşir Arslanı' olarak anılıyor.
"BU KAVGA ARTIK BENİM, DÖNÜŞ YOK"
Mesud, ülkedeki tüm savaşçılara cephenin açık olduğunu söylediği konuşmasında oldukça ateşleyici cümleler kurdu.
Mesud; "Bu kavga artık benim, dönüşü yok. Silah arkadaşlarım ve ben, köleliği reddeden ve ölmekte olan ülkemizin son özgür bölgesi olan kalemiz Penşir'de bize katılmaya çağırdığım tüm özgür Afganlarla birlikte kanımızı vereceğiz" dedi.