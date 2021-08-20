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Giriş Tarihi: 20.8.2021 18:05

ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen araba fiyatları 2021: 2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?

ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen araba fiyatları 2021: 2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?

ÖTV indiriminin gelmesiyle beraber gerek piyasayı takip eden gerekse araç alacak olan vatandaşlar sıfır otomobil fiyatları araştırmasına çıktı. Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel gibi markalarda birçok otomobil matrahta yapılan değişimle beraber ciddi bir düşüş yaşadı. Bu noktada “2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen marka marka sıfır araba fiyatları listesi ve tüm detaylar...

Sıfır araba otomobil fiyatları vergi matrahındaki indirimin ardından milyonların gündemindeki yerini almıştı. Uzunca bir süredir fiyatlardaki indirimle beraber araç satışlarında ciddi bir artış gözlemlenirken sıfır araba fiyatları 2021 araştırmaları da hız kazandı. Bu noktada alım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyen vatandaşlar "2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte ÖTV indirimi sonrası Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel otomobil fiyatları ve detaylar...

YENİ ORANLAR BELLİ OLDU!

Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.

Son dakika haberi: - Sıfır otomobil ve araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ÖTV indirimi sonrası marka marka sıfır ve ikinci el araç fiyatları

Marka/Model Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL) Düşüş (TL)
Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP 285,900 238,251 47,649
Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 295,900 246,584 49,316
Fiat Yeni Egea Hatchback Urban 1.6 M.Jet 130 HP 293,900 244,917 48,983
Fiat Yeni Egea Hatchback Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 282,900 235,750 47,150
Fiat Yeni Egea Hatchback Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 303,900 253,250 50,650
Fiat Yeni Egea Station Wagon Urban 1.6 M.Jet 130 HP 299,900 249,917 49,983
Fiat Yeni Egea Station Wagon Lounge 1.0 Firefly 100 HP 280,900 234,083 46,818
Fiat Yeni Egea SW Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 290,900 242,417 48,483
Fiat Yeni Egea SW Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 309,900 258,250 51,650
Fiat Yeni Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP 299,900 249,917 49,983
Fiat Yeni Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 280,900 234,083 46,818
Fiat Yeni Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 309,900 258,250 51,650
Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT 278,900 232,417 46,483
Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT 318,100 265,084 53,016
Toyota Corolla Dream 1.5 Benzinli Manuel 288,950 240,791 48,159
Toyota Corolla Dream 1.5 Benzinli Otomatik 297,400 247,834 49,566
Toyota Corolla Flame 1.5 M 306,100 255,084 51,016
Toyota Corolla Flame 1.5 Multidrive Otomatik 317,350 264,457 52,893
Toyota Corolla Dream 1.2 Multdrive S 311,350 259,459 51,891
Toyota Yaris Dream 1.5 M.drive S 279,250 232,709 46,541
Toyota Yaris Dream 1.5 X-Pack M.drive S 285,600 238,000 47,600
Toyota Yaris Flame 1.5 M.drive S 296,000 246,667 49,333
Renault Megane Sedan Joy 1.3 EDC 140 bg 301,900 251,582 50,318
Renault Captur Touch 1.0 Tce 90 bg Manuel 312,000 260,001 51,999
VW Golf 1.0 TSI PS Manuel 289,200 241,000 48,200
Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS M 280,500 233,750 46,750
Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS M 5 Kapı 288,600 240,501 48,099
Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS Otomatik 305,300 254,416 50,884
Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS Otomatik 5 Kapı 308,300 256,917 51,383
Dacia Logan Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp 291,900 243,249 48,651
Dacia Logan Stepway 1.5 Blue dCi 115 hp 303,000 252,499 50,501
Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 296,900 247,416 49,484
Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 303,000 252,499 50,501
Peugeot Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 295,000 245,834 49,166
Peugeto Yeni 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 313,000 260,833 52,167
Peugeot Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 287,000 239,166 47,834
Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT 279,000 232,500 46,500
Peugeot 2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp MT 288,000 240,000 48,000
Peugeot 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp MT 289,000 240,833 48,167
Peugeot 2008 ALLURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT 306,000 255,000 51,000
Peugeot 2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT 311,000 259,167 51,833
Peugeot 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT 312,000 260,001 51,999
Peugeot 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik 292,000 243,333 48,667
Peugeot 308 ALLURE SPORT 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Tam Otomatik 311,000 259,167 51,833
Peugeot 308 STYLE TECH 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Tam Otomatik 314,000 261,666 52,334
Hyundai i20 Style Plus 1.0 T-GDI 48V 7 İleri DCT 283,234 236,028 47,206
Hyundai i20 Elite Plus 1.4 MPI 6 İleri Otomatik 285,550 237,959 47,591
Hyundai Kona Style 1.0 T-GDI 7 İleri DCT 297,250 247,708 49,542
Hyundai Elantra STYLE COMFORT 1.6MPI CVT 298,000 248,333 49,667
Hyundai Bayon Elite 1.4MPI 6 AT (Benzinli) 282,000 234,999 47,001
Hyundai Bayon Style 1.0T 7 DCT (Benzinli) 296,000 246,667 49,333
Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 302,500 252,083 50,417
Skoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 288,100 240,083 48,017
Skoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 316,800 264,001 52,799
Opel Astra HB Edition 1.2 Benzinli MT-6 110 HP 289,500 241,249 48,251
Opel Corsa Elegance 1.2 Benzinli AT-8 100 HP 281,900 234,916 46,984
Opel Corsa Ultimate 1.2 Benzinli AT-8 130 HP 299,900 249,917 49,983
Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT6 300,000 250,000 50,000
Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 317,000 264,167 52,833
Honda Civic Sedan Elegance 1.6L Benzin Otomatik 312,600 260,447 52,153
Honda Civic Sedan Elegance 1.6L ECO Otomatik 318,000 265,001 52,999
Kia Stonic Elegance 284,500 237,083 47,417
Kia Stonic Elegance Konfor 297,900 248,250 49,650
Kia Stonic Elegance Design Pack 297,900 248,250 49,650
Kia Stonic Prestige 315,900 263,250 52,650
Kia Sportage 1.6 132 PS Manuel 292,900 244,083 48,817
Nissan Micra Tekna 1.0 IG-T 92 CVT 285,200 237,667 47,533
Nissan Micra Platinum 1.0 IG-T 92 CVT 313,000 260,833 52,167
Nissan Juke Tekna 1.0 DIG-T 115 Düz Vites 291,800 243,166 48,634
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ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen araba fiyatları 2021: 2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?
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