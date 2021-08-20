PKK’ya dev operasyon! Sözde cezaevi yapılanması oluşturmuşlar

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

SÖZDE CEZAEVİ YAPILANMASI OLUŞTURMUŞLAR

İstanbul'un 9 ilçesi ile birlikte Batman, Diyarbakır ve Muğla'da baskın düzenlenen çok sayıda adreste 28 şüpheli gözaltına alındı. 10 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Şehir Yapılanması (KCK) alanlarından biri olan 'İdeolojik Alan Merkezi'ne bağlı "İç ve Dış Koordinasyon" olmak üzere Cezaevi Yapılanması oluşturulduğu tespit edildi.

ÖRGÜT İDEOLOJİSİNDE EĞİTMEK AMACIYLA...

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; şüpheliler bölücü terör örgütü PKK'nın cezaevlerinde tutuklu bulunan örgüt üyelerinin örgütten kopmalarını önlemek ve tutuklu örgüt üyelerini bulundukları cezaevlerinde örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitmek amacıyla faaliyetler yürüttü.



Bölücü terör örgütü PKK'ya sözde kadrolu eleman hazırlama misyonunu üstlenen bazı şüphelilerin "Etkin Pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak bölücü terör örgütü PKK aleyhine ifadeler veren itirafçıları ve gizli tanıkları da deşifre etti.



Bölücü terör örgütü PKK'nın "Cezaevileri Yapılanması'na finans sağladıkları saptanan şüphelilerin; cezaevlerinden tahliye olan örgüt üyelerini örgütsel faaliyetlerine devam etmelerini sağlayabilmek için örgüt içerisinde yerleştirmeler yaparak kırsal alana gitmelerini sağladı. Şüphelilerin; bölücü terör örgütü PKK'nın 'Cezaevleri Yapılanması'nda aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen tutuklu bölücü örgüt üyelerine sistemli ve koordineli bir şekilde para temin ederek aktardıkları da belirlendi.



Şüphelilerin suni gündemler oluşturmak, bölücü terör örgütüne müzahir olan kitleleri harekete geçirmek, ülkemiz ve sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonların durdurulmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yürüttükleri de saptandı. Basında ses getirmek amacıyla hak ihlalleri, insan haklarına aykırı tutum ve davranışlarla ilgili soyut iddialarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hem içeride hem de dışarıda yıpratmak amacı güden şüphelilerin açlık grevleri, ölüm oruçları, intihar eylemleri, mahkeme boykotları ve cezaevi isyanları gibi eylemleri tertipleme görevini üstlendikleri tespit edild.



Operasyon düzenlenen adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, yasaklı yayınlar, bir ruhsatsız tabanca ve 7 mermi, bir yivsiz av tüfeği ve 44 mermi, 63 uyuşturucu hap, 15.62 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.