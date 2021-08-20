Polis adayları için Polis Meslek Yüksek Okulu kursu açıldı

Polislik mesleğine girmek isteyenlere yardımcı olmak amacıyla Eyüpsultan Belediyesi sınavlar öncesinde Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sınavı hazırlık kursu açtı. PMYO kursuna kayıt yaptıracakların 250 TYT puanı alması koşulu arandığı Kurs kayıtlarının Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldığı kaydedildi.
Polis Meslek Yüksek Okulu giriş sınavı kursunda Eğitimlerin, PMYO sınavlarında kullanılan parkurların birebir aynı modelleriyle gerçekleştirileceği
Kursa kayıt yaptırmak isteyenler 02124401567 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilecekleri belirtildi.