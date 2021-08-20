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Giriş Tarihi: 20.8.2021 11:41

Polis adayları için Polis Meslek Yüksek Okulu kursu açıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Polis adayları için Polis Meslek Yüksek Okulu kursu açıldı

Polislik mesleğine adım atmak isteyenler için Eyüpsultan Belediyesi’nin, Eyüpsultanlı gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlediği, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) giriş sınavı hazırlık kursu kayıtları başladı

Polislik mesleğine girmek isteyenlere yardımcı olmak amacıyla Eyüpsultan Belediyesi sınavlar öncesinde Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sınavı hazırlık kursu açtı. PMYO kursuna kayıt yaptıracakların 250 TYT puanı alması koşulu arandığı Kurs kayıtlarının Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldığı kaydedildi.

Polis Meslek Yüksek Okulu giriş sınavı kursunda Eğitimlerin, PMYO sınavlarında kullanılan parkurların birebir aynı modelleriyle gerçekleştirileceği
Kursa kayıt yaptırmak isteyenler 02124401567 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilecekleri belirtildi.

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Polis adayları için Polis Meslek Yüksek Okulu kursu açıldı
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