Şanlıurfa’da vaka sayılarında büyük artış yaşanıyor

1 Temmuz'da birçok yasağın kalkması ile birlikte insanlar eğlence alanlarına ve sokaklara akın etmeye başladı.İnsanlar en önemli tedbirlerden olan maske, mesafe ve hijyen kuralını unuttu. Otobüslerde iç içe yolculuk yapanlar bile artık maske takmayarak bu durumu umursamaz hale geldi. Bununla birlikte Şanlıurfa'da vaka sayılarındaki artış aldı başını gidiyor.

Şanlıurfalı vatandaşlar ne kadar da havaların sıcak olmasından dolayı maske takmadıklarını söylese de uzmanlar bu durumun virüsün yayılmaması için bir neden olmadığını söylüyor. Aşılama sayısında da son sırada bulunan Şanlıurfa'da yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı her geçen gün artış göstermekte. Vatandaşlara bu süreci sorduk maske takılması konusunda çağrıda bulunanlar oldu fakat maske takma oranının çok düşük olduğunu da gördüklerini ifade etti.