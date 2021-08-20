Şanlıurfa’ya iki kadın mülki amir atandı

Resmi Gazete yayınlanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Şanlıurfa'da 7 ilçenin kaymakamı değişirken, vali yardımcılarının da yerleri değişti. Eyyübiye, Siverek, Viranşehir, Akçakale, Bozova, Halfeti ve Karaköprü ilçelerinin kaymakamları değişirken 3 vali yardımcısının da görev yeri değişti. Öte yandan kente iki kadın mülki amiri atandı.

Şanlıurfa Vali Yardımcılığı görevine Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak atandı. Halfeti Kaymakamlığına ise Denizli Çal Kaymakamı Selin Sarı atandı.