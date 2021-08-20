Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa'ya iki kadın mülki amir atandı
Giriş Tarihi: 20.8.2021 10:58

Şanlıurfa'ya iki kadın mülki amir atandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’ya iki kadın mülki amir atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kararname ile 624 mülki idare amirinin yeri değişirken Şanlıurfa'ya iki kadın mülki amir atandı.

Resmi Gazete yayınlanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Şanlıurfa'da 7 ilçenin kaymakamı değişirken, vali yardımcılarının da yerleri değişti. Eyyübiye, Siverek, Viranşehir, Akçakale, Bozova, Halfeti ve Karaköprü ilçelerinin kaymakamları değişirken 3 vali yardımcısının da görev yeri değişti. Öte yandan kente iki kadın mülki amiri atandı.

Şanlıurfa Vali Yardımcılığı görevine Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak atandı. Halfeti Kaymakamlığına ise Denizli Çal Kaymakamı Selin Sarı atandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'ya iki kadın mülki amir atandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA