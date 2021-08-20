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Giriş Tarihi: 20.8.2021 11:41

Selzedelere TIR'lar dolusu yardım

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Selzedelere TIR’lar dolusu yardım

Selin vurduğu Kastamonu ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangında evleri zarar gören afetzedelere tırlar dolusu yardım yağıyor. Selden zarar görenlere yardım yağarken özel bir TV’de sel bölgesine yardım gitmiyor diye haber yapılması tepkilere neden oldu.

Silen vurduğu Kastamonu ve çevresinde temizlik ve hasar çalışmaları devam ederken Türkiye'nin dört bir tarafından selzedelere yardım eli uzatıldı. Devlet yetkilileri selden zarar görenlerle yakından ilgilenip mağduriyetini giderirken özel sektörden yardımseverlerde tırlarla sel bölgesine yardımlarını ulaştırdılar. Özel bir televizyon kanalının sel bölgesine yardım gitmiyor şeklinde haber yapması bölgede yardım alan vatandaşları da olumsuz etkiliyor.
Vatandaşlarda devletin selzedelerin yanında olduğunu ve yardım tırlarının da bölgeye geldiğini göstermek için çekim yapıp sosyal medyada yayınlıyorlar



GÜNEY KORE FİRMASINDAN AFET BÖLGELERİNE 2 TIR YARDIMI

Sel bölgesine Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren Güney Koreli tekstil firması, selin vurduğu Kastamonu ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangında evleri zarar gören afetzedelere, 2 TIR yardım malzemesi gönderdi. Kastamonu'ya gıda götüren TIR'ın üzerinde, 'Aramızdaki sevgiyi hiçbir sel götüremez', Marmaris'e giden TIR'da ise '1 ağaç yakarsanız Kore'den gelir 1000 ağaç dikeriz' yazıldığı görüldü.



OKUL BİNASI ÇAMUR İÇİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Okullar ve yollar hala çamur içindeyken temizlik çalışmalarına hız verildi. Kastamonu'nun bozkurt ilçesinde vatandaşlar selden dolayı çamur içinde kalan evleri ve ortak kullanım alanlarını temizlemeye çalışıyor.

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Selzedelere TIR'lar dolusu yardım
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