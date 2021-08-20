Son dakika: 28 Şubat davasının darbeci 7 sanığı aranıyor

YARGITAY KARARIYLA CEZAEVİ YOLU GÖRÜNDÜ



Süreçte yaşananların anlatıldığı kararda, hükümete karşı suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edilen Çevik Bir, Çetin Doğan ve Ahmet Çörekçi gibi 14 sanık, olay tarihinde yürürlükte olan ilgili madde gereğince "Türkiye Cumhuriyeti İcra Heyeti Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek" suçundan "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu. Dairenin 14 sanık hakkında verilen "müebbet hapis" cezalarını onamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen aralarında Çetin Doğan ve Çevik Baş'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarttı.