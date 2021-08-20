Son dakika: Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra kendisini bekleyen basın mensuplarının yanına gitti. Erdoğan; burada gazetecilerin gündem ve dış poltikaya dair sorularını yanıtladı.

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"AFGANİSTAN ŞU ANDA KENDİ BAŞINA BIRAKILDI"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

20 yılı aşkın süre içinde gerek Batı gerek İslam dünyası buraya gerekli olan ihtimamı göstermedi. Rusya'nın müdahalesi olsun, Amerika'nın müdahalesi olsun, hiçbirinde sağlıklı yaklaşım gösterilmedi. Biz ise Afganistan'a tüm imkanlarımızla, gerek altyapı gerek üstyapı elimizden gelen gayreti üstlendik. Halen de oralarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Az önce ifade ettiğim ülkeler buralara sadece silah, askeri olarak yaklaştı. Trilyonlarca liranın nerede harcandığı çok önemlidir. Eninde sonunda adımların geldiği yer belli oldu. Afganistan şu anda ciddi manada, adeta kendi başına bırakılmış, Taliban'ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde, çeşitli görüşmeler olmuş, netice de ortada. Kendileri söylüyorlar. Biz silah, mühimmat bunları nereye bıraktığımız belli değil diyorlar. Amerika bizimle de bazı görüşmeler yaptı. Taliban'la bizim de görüşmelerimiz oldu. Bundan sonra yine biz bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi söyledik.

"300 BİN AFGAN GÖÇMEN VAR, 1.5 MİLYON DÜZENSİZ GÖÇ OLDU SÖZLERİ YALANDIR"

Ölümden uzak adımın atılmış olması Afganistan'ın en önemli kazanımıdır. Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. 1.5 milyon düzensiz göç oldu. Ana muhalefetin de söylediği rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de 300 bin Afgan göçmen vardır.

Biz kapılarımızı kesinlikle, bize topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara kontrollü olarak devamlı açtık. Geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine gönderdik.