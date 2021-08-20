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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu
Giriş Tarihi: 20.8.2021 07:01 Son Güncelleme: 20.8.2021 07:02

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın afetler nedeniyle 2 kez ertelenmesinin ardından dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ve alınan kararların detayları belli oldu. Dünyada bazı ülkelerin çok ciddi kısıtlamalar getirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Ülkemizde böyle bir zorlamaya ihtiyaç duyulmadan vatandaşlarımızın kendi istekleriyle aşılarını olacaklarına inanıyorum" dedi. İşte aşılamadan kovid-19 tedbirlerine, okullarda yüz yüze eğitimden afet bölgelerinde atılacak adımlara birçok konuda Cumhurbaşkanlığı kabinesinin aldığı son dakika kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları

Kabine toplantısında alınan son dakika kararlarını dün açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir dizi tedbir, karar ve uygulamayı duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları iki kez ertelenen kabine toplantısının yoğun gündeminden önemli kararlar çıktığını gösterdi. Bakanlar Kurulu gerekli sunum ve değerlendirmelerin ardından aşılama, koronavirüste son durum, okulların açılması, yüz yüze eğitim, yangın ve sel bölgelerinde atılacak adımlara ilişkin yol haritasını belirledi. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine kararlarını açıkladığı ifadeleri ve belli olan tüm detaylar

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

KABİNEDE BİRÇOK KONU GÖRÜŞÜLDÜ

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, bir ayı aşkın bir sürenin ardından bugün yapılan Kabine Toplantısı'nda sağlıktan tabii afetlere, ekonomiden eğitime ve dış gelişmelere kadar Türkiye'nin gündemindeki birçok meseleyi görüştüklerini belirtti.

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

Bir süredir maruz kalınan kuraklık, yangın ve sel felaketleri sebebiyle Türkiye'nin üzüntülü günler geçirdiğini dile getiren Erdoğan, Anadolu'nun pek çok yerinde kuraklık sebebiyle tarlaların biçilmeden sürüldüğüne dikkati çekti.

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

54 İLDE 150 BİN HEKTAR ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ

Erdoğan, neredeyse 4 haftadır gündemde olan büyük çaplı orman yangınlarının küresel bir sorun haline dönüştüğüne işaret ederek, Türkiye'de 2021 yılında 54 farklı ilde çıkan yangınlarda yaklaşık 150 bin hektarlık alanın etkilendiğini aktardı.

Tarihin bu en büyük yangınlarında zarar gören alanların 82 bin hektarının Antalya'da, 62 bin hektarının da Muğla'da olduğunu belirten Erdoğan, buna karşılık son dönemde Rusya'da 3 milyon hektarlık, Amerika'da 3 milyon hektardan fazla, Kanada'da 3 milyon hektara yakın, Meksika'da ise 600 bin hektarlık alanın yandığını kaydetti.

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

YANGINLAR: ZARAR TESPİTLERİ YAPILDI

En son Köyceğiz ile büyük yangınların tamamının kontrol altına alındığını belirten Erdoğan, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Erdoğan, sadece 28 Temmuz'dan sonra başlayan yangınlarda ormanların yanı sıra 72 bin dekar ekili ve dikili alan, bin dekara yakın sera, 2 bin 590 ton depolu ürün, 2 bin 600 tarımsal yapının zarar gördüğüne dikkati çekerek, bunun yanında yangınlarda 395 büyükbaş hayvan, 4 bin 505 küçükbaş hayvan, 7 bin 749 arı kovanı, 29 bin 600 kanatlı hayvanın itlaf olduğunu aktardı.

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

"TÜM KAYIPLAR HİBE OLARAK TELAFİ EDİLECEK"

Orman yangınlarıyla canları pahasına mücadele eden kahramanları, milletim adına hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Yangınlarda maddi zarar gören vatandaşlarımızın kayıplarının telafisi için gereken her türlü çalışma yürütülmektedir. Zarar tespitleri yapılmıştır. Buna göre yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak sadece Antalya ve Muğla'da 2 bin 486 bağımsız bölüm belirlenmiştir. Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç bir yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir. Tüm hayvan kayıpları hibe olarak karşılanacaktır. Bitkisel üretim alanlarının ihyası için ihtiyaç duyulan fide, tohum, fidan gibi ürünler bedelsiz olarak hak sahiplerine verilecektir."

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

YANAN ALANLAR TARIM İÇİN DAHİ KULLANILMAYACAK: MUTLAKA AĞAÇLANDIRILACAK

"Ağaçlandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Çiftçileri yüksek katma değerli alternatif tarım uygulamalarına yöneltmek için projeler hayata geçireceklerini dile getiren Erdoğan, "Yanan ormanlarımız Anayasamızın 169'uncu maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka bir amaç için kullanılmayacaktır. Bu çerçevede ilk etapta 84 milyon vatandaşımızın her biri için 3 adet hesabıyla 252 milyon fidan yıl bitmeden toprakla buluşturulacaktır." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

BU AFETLERDEN GEREKEN DERSLERİ ÇIKARDIK

"Bu büyük afetten gereken dersleri elbette çıkardık." diyen Erdoğan, yaşanan tecrübelerin ışığında orman yangınları ile mücadele konusundaki planlar ve uygulamaları gözden geçirerek, böylesine büyük afetlere karşı daha hazırlıklı olunmasını sağlayacaklarını söyledi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

SEL BÖLGESİ: YILLIK YAĞIŞ ORANININ BİLE ÜZERİNDE BİR YAĞIŞ ALDI

Bu afette birkaç günde 453 kilogram gibi bir seviyeye çıkmıştır. Afet yaşanan öteki ilçelerimizde de benzer tablolarla karşı karşıyayız. Sadece 2,5 günlük yağışları ifade eden bu rakamlar ülkemizin diğer pek çok yerindeki yıllık yağış toplamının bile birkaç kat üzerindedir. Böylesine büyük bir yağışa hiçbir altyapının dayanması mümkün değildir. Yüksekliği 5 metreyi bulan sel suları, önlerine gelen her şeyi sürükleyip denize doğru atmıştır. Ülkemizin hemen her şehrinde olduğu gibi buralarda da elbette imardan ve yapıdan kaynaklanan sorunlar vardır ama karşımızda tarihte ender rastlanacak bir afet olduğu gerçeğini de göz ardı edemeyiz.

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

CANLARIMIZ GERİ GELMEYECEK AMA...

Sel sularının yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığı andan itibaren tüm kurumlarımız harekete geçmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun, elbette giden canları geri getiremeyiz ama bunun dışındaki her türlü kaybı, zararı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa hamdolsun sahibiz.

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

ZORUNLU AŞI YOK, AŞILAMA GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE İLERLEYECEK

Aşı çalışmaları, gönüllülük esasına göre yürütülmektedir, yürütülecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı ve üç doz aşısını da olmuş bir bireyi sıfatıyla milletimin karşısındayım. Şayet bu salgına karşı başka bir tedbir mevcut olsaydı onu da değerlendirmekte tereddüt göstermezdik.

Tüm vatandaşlara çağrım: Aşılamada yüzde 65 ile 75 arasında yer alan illerimiz sarı, yüzde 55 ile 65 arasında yer alan illerimiz turuncu listededir. Aşılamada yüzde 55'in altında kalan Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Diyarbakır illerimiz ise kırmızı listede yer almaktadır. Bu illerimizde yaşayan kardeşlerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

OKULLAR EYLÜL AYINDA YÜZ YÜZE EĞİTİMLE AÇILACAK

Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimizin, çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin, bu konuda katedilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

"O TEDBİRLERE GEREK KALMADAN..."

Dünyada bazı ülkelerin çok ciddi kısıtlamalar getirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Ülkemizde böyle bir zorlamaya ihtiyaç duyulmadan vatandaşlarımızın kendi istekleriyle aşılarını olacaklarına inanıyorum" dedi

Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu

AŞI OLMAYAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE HAFTADA 2 PCR TESTİ

Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.

Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarının detayları belli oldu
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