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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cezaevindeki teröristlere finansal destek sağlayan 28 kişi gözaltında!
Giriş Tarihi: 20.8.2021 10:38 Son Güncelleme: 20.8.2021 10:42

Son dakika: Cezaevindeki teröristlere finansal destek sağlayan 28 kişi gözaltında!

AA
Son dakika: Cezaevindeki teröristlere finansal destek sağlayan 28 kişi gözaltında!

İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen firari 10 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor...

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde cezaevi yapılanması içerisinde hareket ederek, örgütsel suçlardan tutuklu ya da hükümlü bulunanlara finansal destek sağladıkları iddia edilen 38 şüpheliden 28'i yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın sözde cezaevi yapılanması oluşturduğu ve bu yapılanmadaki kişilerin yasa dışı şekilde elde ettiği geliri, örgütsel suçlardan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere aktardığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Batman, Diyarbakır ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 28'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 tüfek, 51 mermi, 15 gram afyon sakızı ve 63 ecstasy hap ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 10 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Son dakika: Cezaevindeki teröristlere finansal destek sağlayan 28 kişi gözaltında!
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