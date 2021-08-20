Son dakika: Terörden aranan HDP’li Serhat Kadırhan yakalandı

HAKKINDA 10 AYRI ARAMA KARARI BULUNUYORDU

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke

bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan Serhat Kadırhan'ın saklandığı eve operasyon düzenledi.