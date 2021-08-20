Zorunlu PCR testleri ücretsiz mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

TOPLU FAALİYETLERDE ZORUNLU PCR TESTİ UYGULAMASI

Ayrıca aşı olmayan üniversite öğrencilerinden de haftada 2 kez PCR testi istenirken; uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağı belirtildi.