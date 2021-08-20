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Giriş Tarihi: 20.8.2021 09:05 Son Güncelleme: 20.8.2021 09:06

Zorunlu PCR testleri ücretsiz mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

AA
Zorunlu PCR testleri ücretsiz mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitim kapsamında henüz aşı olmamış öğretmen ve personelden haftada en az 2 kez PCR testi isteyeceklerini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" dedi.

TOPLU FAALİYETLERDE ZORUNLU PCR TESTİ UYGULAMASI

Ayrıca aşı olmayan üniversite öğrencilerinden de haftada 2 kez PCR testi istenirken; uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağı belirtildi.

"PCR TESTLERİ DEVLET HASTANELERİNDE ÜCRETSİZ YAPILACAK"

Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.

"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

Son dakika: Zorunlu PCR testleri ücretsiz mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi | Video

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Aşı olmayan öğrenci ve öğretmene PCR testi şartı

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Zorunlu PCR testleri ücretsiz mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
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