Zorunlu PCR testleri ücretsiz mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberleri: Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" dedi.
TOPLU FAALİYETLERDE ZORUNLU PCR TESTİ UYGULAMASI
Ayrıca aşı olmayan üniversite öğrencilerinden de haftada 2 kez PCR testi istenirken; uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağı belirtildi.
"PCR TESTLERİ DEVLET HASTANELERİNDE ÜCRETSİZ YAPILACAK"
Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.
"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.
Son dakika: Zorunlu PCR testleri ücretsiz mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi | Video
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Aşı olmayan öğrenci ve öğretmene PCR testi şartı