Türkiye tek yürek oldu! Çocuklardan örnek davranış

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selden etkilenen bölge halkı için farklı şehirlerden duyarlı vatandaşlar yardımda bulunuyor. Çocukların da imkanları doğrultusunda sel mağdurlarına bağışlar göndermesi dikkat çekiyor.



Göktuğ, Cemre, Berra ve Zeynep isimli 4 küçük çocuğun harçlıklarıyla hazırladıkları gıda kolisini göndermesi ve içerisinden çıkan mektuplar ise ekipleri duygulandırdı.





Çocuklar; hazırladıkları gıda kolisine bebe bisküvisi, süt, bebek maması, makarna, peçete, ıslak mendil, çorap ve iç çamaşırı koyan koydu ve Kastamonu Geçici Lojistik Merkezi'ne gönderdi.



DENİZ: "OKULA GİDEN BİR KIZ ÇOCUĞU İÇİN HAZIRLANMIŞTIR"



9 yaşındaki Cemre Deniz'in; Kastamonu'nun merkezinde bulunan Kızılay deposuna gelen bağışların içerisinde okul çağındaki kız çocuğu için kitap, toka ve oyuncak kolisi hazırlaması dikkat çekti.



Cemre Deniz'in yardım kolisinde yazdığı mektup da çıktı. Cemre Deniz, "Okula giden bir kız çocuğu için hazırlanmıştır. İçinde kitap, taç, atkı ve oyuncak vardır. Güle güle kullan" ifadelerini kullandı.





Çocukların yardım kolilerinden çıkan mektupları şöyle:



"KÜÇÜK DE OLSA BİR BAĞIŞ YAPMAK İSTEDİK"



Zeynep (Kastamonu- Merkez): "Merhaba, benim adım Zeynep; arkadaşımla beraber biriktirdiğimiz harçlıklarla size küçük de olsa bir bağış yapmak istedik, inşallah güzel ilçemiz Bozkurt yine güzelliklere boğulur"



Berra (Kastamonu Merkez): Kendi biriktirdiğimiz harçlıklarla size küçük de olsa bir bağış yapmak istedik. İnşallah güzel ilçemiz Bozkurt eski halinden daha yeşil olur"



KIZILAY SEFERBER OLDU

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ;"Sel bölgelerinde de çok anlamlı ve güzel bir dayanışma örneği sergiliyor ülkemiz. Etkilenen bölgelere yoğun bağış ve yardım geliyor. Bunun koordinasyonu noktasında Kızılay olarak tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kayıplarımız var acımız büyük ama devletimizle milletimizle bir olup yaraları hep birlikte saracağız." dedi



Sel ve su baskınları meydana gelen bölgelerde çalışma yürüten ekipler ve mağdur olan vatandaşlar için Kızılay'ın afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipler acil yardımlar ulaştırmak için seferber oldu. Sinop Ayancık, Bartın Ulus ve Kastamonu Bozkurt'a Kızılay afet uzmanları ve gönüllüler görevlendirildi.



Kızılay selden etkilenen 441 bin adet İnsani yardım,300 bin yemek ,2520 ton içme suyu yardımı ulaştırdı. 15 seyyar mutfak/beslenme aracı ve 63 operasyon aracı bölgede destek veriyor.



"Manisa/Köprübaşı kadınlarının çeyizlerinden kardeşlerimize ufak bir hediye. Bu acı zamanlarda yaranıza merhem olabildiysek ne mutlu bizlere. Her zaman yanınızdayız" notuyla gönderilen koli ise vatandaşların zor zamanlardaki dayanışmasına örnek oluşturdu.