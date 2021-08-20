Yaz kuran kursları dualarla kapandı

Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından yurt genelinde organize edilen yaz Kur'an kursu eğitimleri tamamlandı. Kursların kapanış töreni ise İstanbul
'da gerçekleştirildi. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi
'nde düzenlenen kapanış programına Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 39 ilçeden 10'ar öğrenci ve yaz Kur'an kursunda görevli hocalar katıldı. Öğrenciler yaz kursunda öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'i kapanış programında okudu. Program kapsamında İstanbul Müftülüğü
tarafından 3 bin 530 camide, 160 bin 370 öğrenciye Kur'an eğitim verilirken, yurt genelinde ise 2 milyon çocuk Kur'an öğrenme fırsatı buldu. Selamlama konuşmasını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş, eğitimlerin Temmuz ve Ağustos ayında, 6 hafta boyunca tüm camilerde yapıldığı bilgisini paylaşarak, okullardaki Kur'an-ı Kerim derslerindeki eksiğin yaz Kur'an kurslarında telafi edildiğini ifade etti. Erbaş, "Camilerimizde bu yıl 2 milyon kadar siz ve sizin kardeşlerinize bu bilgileri öğrettik. Ülkemizde insanların yüzde 80 küsuru temel dini bilgileri, yaz Kur'an kurslarımızda camilerimizdeki hocalarımızdan öğreniyorlar. Yüzde 20'ye yakın kısmı da örgün eğitimle öğreniyorlar. Yaz Kur'an kurslarımızın önemi burada öne çıkıyor. O yüzden ben sizleri tebrik ediyorum. Sizi ve hocalarınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.