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Giriş Tarihi: 21.8.2021

4 ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
4 ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı
İSTANBUL merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Eşzamanlı operasyonda, terör örgütünün sözde cezaevi yapılanması içerisinde hareket ederek, örgütsel suçlardan tutuklu ya da hükümlü bulunanlara finansal destek sağladıkları iddia edilen 38 şüpheliden 28'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 tüfek, 51 mermi, 15 gram afyon sakızı ve 63 ecstasy hap ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin açlık grevleri, ölüm oruçları, intihar eylemleri, mahkeme boykotları, cezaevi isyanları gibi eylemleri tertipledikleri belirlendi.
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4 ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı
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